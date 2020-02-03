Рак груди у мужчин: медики рассказали о неизвестных угрозах

Гены рака молочной железы, в частности их мутации BRCA1 и BRCA2, представляют серозную опасность не только для женщин, но и мужчин.

Об этом пишет BBC Future. Издание привело в доказательство историю американца Пита Пассаниси, который обнаружил у себя это, как он думал, "нетипичное" заболевание.

"Каждый раз, как только пристегивал ремень безопасности в машине, я ощущал неудобство. Там, где нейлоновый ремень слева прикасался к моей груди, возникала боль", – признался мужчина, добавив, что на самом деле это спасло ему жизнь.

Гены рака молочной железы опасны и для мужчин

Так, сперва Пит думал, что просто потянул мышцу, или это давала о себе знать изжога. А позже, по просьбам родных, он тщательно обследовал грудь и обнаружил несколько мелких и твердых шишек, как будто это были кусочки леденцов.

В декабре 2011 года на тот момент 66-летний Пассаниси прошел биопсию и узнал, что шишки – это онкология, а именно – вторая стадия рака молочной железы. После ему провели мастэктомию – удаление части груди, а потом и лимфаденэктомию, то есть удаление лимфоузлов.

Однако уже через несколько месяцев после операции Пассаниси, его 27-летняя дочь узнала, что является носителем того же мутировавшего гена, который привел к развитию рака у ее отца.

"Сегодня Энни проходит регулярные обследования, включая МРТ и маммографию. Если ген проявит себя, она узнает об этом на ранней стадии", – надеется Пит.

Пит Пассаниси обнаружил у себя рак груди в 66 лет bbc.com

Врачи поясняют, что гены BRCA1 и BRCA2 – это супрессоры опухолей, отвечающие за починку поврежденных генов. Когда они перестают это делать правильно, в ДНК возникает все больше ошибок, провоцирующих рак.

При этом риск мутаций этих генов одинаков для женщин и мужчин, однако вторые в 10 раз реже склонны проходить необходимое обследование.

"Одна из причин – всеобщее неверное представление о том, что такие гены равнозначны раку груди. Да и многие мужчины не считают, что у них есть ткани молочной железы", – говорят медики.

Помимо этого, такие мутации представляют риск для детей человека, который является носителем поврежденного гена.

Медики призывают не пренебрегать прохождением обследования bbc.com

"Вероятность того, что мужчина передаст мутировавший ген своим детям, равна 50%, как и в случае с женщинами. Если дочери такого человека унаследуют эту мутацию, то к 70 годам шансы на развитие рака молочной железы у них – от 50 до 85%. Если бы большее количество мужчин согласилось пройти проверку, этим они помогли бы женщинам в своих семьях принять предупредительные меры, начать регулярные обследования", – утверждает директор онкоклиники в штате Техас Джули Рани Нангиа.

Ко всему прочему, одно из последних исследований говорит, что у мужчин с BRCA2 вдвое выше шансы заболеть раком простаты. И в среднем только 39% пациентов с мутацией этого гена удается прожить более пяти лет после диагностирования у них такой болезни, хотя это во многом зависит от уровня медицины в той или иной стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый действенный метод борьбы с раком молочной железы – профилактический, поэтому всем женщинам старше 20 лет следует ежемесячно самостоятельно обследовать грудь.

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