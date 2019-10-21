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/ Онкология

Как спастись от рака груди: названы основные правила поведения

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Самый действенный метод борьбы с раком молочной железы – профилактический, поэтому всем женщинам старше 20 лет следует ежемесячно самостоятельно обследовать грудь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она напомнила, что 20 октября отмечался Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы.

Кроме того, как отметила экс-чиновница, женщинам старше 50 лет нужно раз в 2 года проходить маммографические обследования.

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Иллюстрация. Рак груди

Иллюстрация. Рак груди

Соцсети

Также очень важно придерживаться здорового образа жизни: отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя, иметь достаточную физическую активность и контролировать вес тела.

"Помните, что употребление алкоголя, лишний вес и ожирение, а также отсутствие физической активности вызывают около 21% смертей от рака молочной железы", – написала Супрун.

В группе риска находятся женщины, чьи мама или бабушка имели диагноз "рак молочной железы", женщины с поздней менопаузой и ранней менструацией. Пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и перенесенным раком яичников также чаще других подвержены этому виду онкологии.

"Риск заболеть раком молочной железы растет с возрастом. Он наиболее распространен среди женщин старше 50 лет, находящихся в менопаузе. 8 из 10 случаев болезни диагностируют у женщин старше 50", – рассказала экс-министр.

Пока окончательно неизвестно, что именно вызывает рак грудной железы, как и нельзя утверждать, что определенный перечень действий поможет обезопасить себя. Но, как написала Супрун, точно можно утверждать, что регулярные осмотры у врача и здоровый образ жизни дают больше шансов на своевременную диагностику и эффективное лечение.

Как писал OBOZREVATEL, рак молочной железы – наиболее распространенный вид онкологических заболеваний среди женщин (хотя его диагностируют и у мужчин). По данным ВОЗ, только на протяжении 2018 года от этого заболевания умерли 2 млн 90 тысяч человек.

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Темы
женское здоровье Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
рак
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