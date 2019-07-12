Пьют даже дети: самые популярные напитки оказались смертельно опасны

Употребление напитков с содержанием сахара и фруктовых соков может вызывать появление рака.

К такому выводу пришли ученые, передает the BMJ. Сообщается, что любители таких напитков рискуют заработать рак груди. Чтобы сделать заявление, исследователи проанализировали данные 107 тысяч человек.

Причиной тому ученые видят возможное содержание канцерогенов, а высокий гликемический индекс и высокую гликемическую нагрузку связывают с повышенным риском возникновения рака груди и гепатоцеллюлярной карциномы.

Авторы исследования сообщили, что результаты исследования подтверждают рекомендации ограничить потребление напитков с добавлением сахара, в том числе стопроцентных фруктовых соков.

Основной причиной взаимосвязи считают сахар.

"И если мы посмотрим на содержание сахара в 100 миллилитрах кока-колы и, например, стопроцентного апельсинового сока, они окажутся примерно одинаковыми. Поэтому нет ничего удивительного, что мы наблюдаем корреляцию для фруктовых соков", – добавили ученые.

Напитки ZOOM.Ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым удалось выяснить, что рак, который считают болезнью современной цивилизации, на самом деле был в древнем Египте и даже в доисторические времена.

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