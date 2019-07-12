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/ Онкология

Пьют даже дети: самые популярные напитки оказались смертельно опасны

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Употребление напитков с содержанием сахара и фруктовых соков может вызывать появление рака.

К такому выводу пришли ученые, передает the BMJ. Сообщается, что любители таких напитков рискуют заработать рак груди. Чтобы сделать заявление, исследователи проанализировали данные 107 тысяч человек.

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Причиной тому ученые видят возможное содержание канцерогенов, а высокий гликемический индекс и высокую гликемическую нагрузку связывают с повышенным риском возникновения рака груди и гепатоцеллюлярной карциномы.

Авторы исследования сообщили, что результаты исследования подтверждают рекомендации ограничить потребление напитков с добавлением сахара, в том числе стопроцентных фруктовых соков.

Основной причиной взаимосвязи считают сахар.

"И если мы посмотрим на содержание сахара в 100 миллилитрах кока-колы и, например, стопроцентного апельсинового сока, они окажутся примерно одинаковыми. Поэтому нет ничего удивительного, что мы наблюдаем корреляцию для фруктовых соков", – добавили ученые.

Напитки

Напитки

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Как сообщал OBOZREVATEL, ученым удалось выяснить, что рак, который считают болезнью современной цивилизации, на самом деле был в древнем Египте и даже в доисторические времена.

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Тема
Борьба с онкологией
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