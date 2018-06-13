Прорыв в традиционной медицине: найден новый способ лечения рака

Американские ученые разработали новый метод лечения невосприимчивых к традиционной терапии раковых опухолей.

Комбинированный препарат способствует накоплению мутаций в злокачественных клетках, которые потом самоуничтожаются, пишет "Лента.ру".

Так, для лечения опухолей с дефицитом BRCA используют препарат олапариб, который является ингибитором PARP. Однако эффект от лечения длится недолго из-за компенсаторных механизмов, возникающих из-за мутаций.

Ученые выдвинули гипотезу, что одновременное подавление таких ферментов как PARP и RAD52 является более эффективным способом лечения.

Эксперименты с клеточными культурами показали, что ингибитор RAD52 — 6-гидроксил-DL-допа (производное противопаркинсонического средства леводопы) — подавляет остаточную репарационную активность в клетках с дефицитом BRCA, обработанных олапарибом.

Совместное использование этих препаратов усиливало накопление двуцепочечных разрывов и подавляло рост клеток аденокарциномы. Через 28 дней лекарственной обработки клетки с дефицитом BRCA полностью погибали. Такой же эффект был продемонстрирован в клеточной линии лейкемии и лимфомы Беркитта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Лундского университета в Швеции определили защитные механизмы, благодаря которым раковые клетки выживают при различных методах лечения.