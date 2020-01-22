Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкология

Прорыв в медицине: ученые нашли "лекарство" от всех видов рака

1.1т
Читать материал на украинском

Ученые из Великобритании нашли способ позволить медиками "настраивать" иммунную систему человека против злокачественных опухолей, что потенциально может открыть путь к созданию универсального лекарства против рака.

И хотя их метод пока не прошел клинического испытания, исследователи убеждены, что у него есть огромный потенциал. Подробнее об этой работе в частности команды ученых Университета Кардиффа сообщает ВВС.

Отмечается, что им удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита – клетки, отвечающий в организме именно за иммунную реакцию. В отличие от других она в состоянии противодействовать различным видам угроз.

Британские ученые изобрели уникальные "лекарство" от рака

Британские ученые изобрели уникальные "лекарство" от рака

"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что это возможно. На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они проявляют опасные для организма антигены", – рассказал исследователь Генри Сивелл.

Так ученым удалось найти способ заставить обнаруженные ими Т-лимфоциты атаковать широкий круг раковых клеток.

Такой метод уже испытали на клетках рака легких, крови, кишечника, молочной железы, а также простаты, яичников и шейки матки. Отмечается, что лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.

При этом исследователи говорят, что до сих пор не выяснили – каким образом Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых. По их словам, его рецептор взаимодействует с молекулой MR1, которая существует на поверхности каждой клетки организма. Предполагается, что он может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и "видит" в ней опухоль.

"Мы первыми описали Т-клетку, проявляющую в раковых клетках MR1. Ранее этого никто не делал", – подчеркнул исследователь Гарри Долтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Министерства здравоохранения, ежегодно в Украине от рака умирают 65 000 граждан, а еще 140 000 узнают о своем страшном диагнозе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Исследование ученых Здоровье
Место
Великобритания
Теги
исследование лечение рака
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости