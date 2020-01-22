Прорыв в медицине: ученые нашли "лекарство" от всех видов рака

Ученые из Великобритании нашли способ позволить медиками "настраивать" иммунную систему человека против злокачественных опухолей, что потенциально может открыть путь к созданию универсального лекарства против рака.

И хотя их метод пока не прошел клинического испытания, исследователи убеждены, что у него есть огромный потенциал. Подробнее об этой работе в частности команды ученых Университета Кардиффа сообщает ВВС.

Отмечается, что им удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита – клетки, отвечающий в организме именно за иммунную реакцию. В отличие от других она в состоянии противодействовать различным видам угроз.

Британские ученые изобрели уникальные "лекарство" от рака

"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что это возможно. На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они проявляют опасные для организма антигены", – рассказал исследователь Генри Сивелл.

Так ученым удалось найти способ заставить обнаруженные ими Т-лимфоциты атаковать широкий круг раковых клеток.

Такой метод уже испытали на клетках рака легких, крови, кишечника, молочной железы, а также простаты, яичников и шейки матки. Отмечается, что лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.

При этом исследователи говорят, что до сих пор не выяснили – каким образом Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых. По их словам, его рецептор взаимодействует с молекулой MR1, которая существует на поверхности каждой клетки организма. Предполагается, что он может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и "видит" в ней опухоль.

"Мы первыми описали Т-клетку, проявляющую в раковых клетках MR1. Ранее этого никто не делал", – подчеркнул исследователь Гарри Долтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Министерства здравоохранения, ежегодно в Украине от рака умирают 65 000 граждан, а еще 140 000 узнают о своем страшном диагнозе.

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