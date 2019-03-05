Прорыв в лечении рака: в Италии успешно провели уникальную операцию

В итальянском городе Падуя провели уникальную операцию, пересадив онкобольному часть печени от живого донора с помощью инвазивного метода.

Как пишет repubblica.it, эта процедура помогла неработоспособному 47-летнему пациенту, который первоначально считался неоперабельным, заменив ему печень, пораженную метастазами рака толстой кишки.

Хирургическое вмешательство было выполнено командой Умберто Чилло, директора отделения гепатобилиарной хирургии и трансплантации печени Университета Падуи.

"Эта двухэтапная операция представляет собой настоящую революцию: фактически, только в шестой раз в мире выполняется подобное вмешательство, однако оно первое в истории, когда часть процедуры была выполнена посредством видеолапароскопии, техники инвазивной хирургии", — подчеркивается в материале.

При этом у донора, используя экспериментальный метод под названием Rapid с очень низким риском, забрали только 20% органа, дав возможность организму регенерировать пересаженные ткани.

Сперва команда хирургов взяла левую долю печени донора, имплантировав ее пациенту. Подчеркивается, что до сих пор живая трансплантация проводилась с использованием, по меньшей мере, 60-65% печени донора, причем риски для его здоровья были явно выше.

Затем медики закупорили вену, которая обеспечивает кровоснабжение правой стороны печени, отводя весь кровоток, богатый факторами регенерации, недавно имплантированной левой части. Пораженная метастазами правая часть печени осталась на месте, чтобы помочь пересаженному органу выполнять свои функции. Тем временем здоровая часть начала восстанавливаться, быстро увеличиваясь в объеме.

Через две недели пациент прошел компьютерную томографию, чтобы проверить размер здоровой печени, и удостоверившись, что орган более чем в два раза больше исходного объема, врачи Падуи удалили нездоровую половину печени.

Вмешательство проводилось с использованием инвазивной техники и оказалось успешным: пациент вернулся домой и возобновил свою обычную деятельность.

Иллюстрация pexels.com

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