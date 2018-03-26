Прорыв в лечении рака: медики открыли эффективный метод

Грузинские медики сделали прорыв в лечении рака. Они завершают исследования эффективности методики, предполагающей применение одновременно двух видов иммунотерапии.

Так, первый вид дает возможность Т-клеткам более активно уничтожать раковые клетки, второй – провоцирует в организме быстрый и мощный независимый иммунный ответ, передает МedicalХpress. В сочетании они выполняют поддерживающую функцию организма пациента в целом, а также интенсивно противостоят патологическим клеткам, в том числе даже в сложных случаях, например, при раке легких, мозга или печени.

Клинические испытания безопасности данного вида терапии уже проведены и позволили приступить к следующему – исследования эффективности в случаях отдельных видов рака и опухолей, а также с учетом особенностей каждого пациента.

Ранее исследования проводились на лабораторных грызунах. Результаты показали эффективность и безопасность исследования подобного метода терапии.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о главной причине развития самого агрессивного вида рака.