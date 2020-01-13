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/ Онкология

Бесплатная диагностика рака в Украине – не для всех: онколог объяснил условия программы

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Программой бесплатной диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, которая должна заработать в Украине весной 2020 года, смогут воспользоваться далеко не все.

Эту программу нельзя приравнивать к скринингу, т.е. она не предназначена для проверки и выявления бессимптомного рака у внешне здоровых людей, разъяснил в эфире ObozTV врач-онколог, нейрохирург, эксперт по онкологии Национальной службы здравоохранения Украины Антон Шкиряк.

Шкиряк отметил, что многие СМИ подхватили новость о введении в Украине бесплатной ранней диагностики рака, перепутав ее со скринингом.

"Ранняя диагностика будет проводиться только тем пациентам, у которых будут определенные жалобы, подозрение на рак, и, возможно, даже какие-то признаки онкологии", – подчеркнул он.

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По его словам, подозрение на рак будут определять семейный врач и онколог.

"И вот этим пациентам – у которых мы подозреваем рак! – будет проведена ранняя диагностика, в которую действительно входят пять "-скопий". Это гастроскопия – желудок, колоноскопия – кишечник, гистероскопия – матка, цистоскопия – желчный пузырь и бронхоскопия – легкие. Плюс, конечно, маммография. Потому что львиная доля онкологических заболеваний у наших женщин – это рак молочной железы", – уточнил Шкиряк.

"Информация, что пройти (бесплатно. – Ред.) такое обследование смогут все – ошибочна. На всех денег не хватит. То есть, это не онкоскрининг. Это ранняя диагностика рака. Если есть жалобы, есть признаки онкологии – мы этого пациента обследуем", – еще раз объяснил он.

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По данным медика, уже в начале февраля на сайте Национальной службы здравоохранения Украины будет обнародована новая форма заявки. Медицинские центры с достаточным технически-инструментальным обеспечением смогут присоединяться к программе, выбрав несколько пакетов помощи, которые они в состоянии предоставлять.

Начало работы программы, добавил врач, запланировано на апрель 2020 года.

Программы скрининга рака, которые позволяют определить наличие злокачественных опухолей до появления каких-либо симптомов, в Украине по-прежнему будут проводиться за собственный счет пациента.

Ранняя диагностика – выявление рака у пациентов с симптомами заболевания. Скрининг – обследование здоровых людей

Ранняя диагностика – выявление рака у пациентов с симптомами заболевания. Скрининг – обследование здоровых людей

lungcancerscreeningguide.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее Национальная служба здравоохранения Украины сообщила, что в 2020 году оплатит больницам раннюю диагностику онкозаболеваний, потому для пациентов процедура будет бесплатной.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Медицинская реформа Медицинские нововведения в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Здоровье
Персона
Антон Шкиряк
Место
Украина
Теги
рак лечение рака
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Давно пора разогнать эту медицину и сделать страховую!!!!за что мы платим налоги?????тут ещё и нужно пересажать половину врачей!!!!!
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