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/ Онкология

"Рак груди молодеет!" Врач рассказал, как снизить риски онкологии на 45%

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В мире и в Украине увеличивается количество женщин, заболевших раком молочной железы в возрасте до 40 лет.

Однако в 43-45% случаев всех видов рака можно избежать, если вовремя изменить свой образ жизни и исключить из него основные факторы риска, рассказал в эфире ObozTV хирург-онколог Николай Аникусько.

"Мы отмечаем тенденцию, что рак "молодеет"… Заболеваемость начинает возрастать уже с 27-28 лет. Если раньше 27-летняя пациентка – это было нечто, то сейчас в возрасте 26-28 лет редко, но встречаются. И количество таких пациенток растет год от года", – предупредил медик.

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По его данным, заболеть раком молочной железы рискует каждая 8-я женщина.

"Каждые 2,5 минуты в Европе диагностируется новый случай рака молочной железы. И каждые 6,5 минут (от этого онкологического заболевания. – Ред.) умирает человек", – отметил Аникусько.

Он уточнил, что по Украине была схожая статистика до начала войны в 2014 году: "У нас каждые 20-25 минут диагностировался новый случай рака молочной железы. И каждые 45 минут от этого недуга умирала пациентка".

Как уберечься от рака

Аникусько отметил, что факторы риска можно разделить на две категории – немодифицируемые (т.е. не поддающиеся изменению, например, наследственность и возраст) и модифицируемые (которые изменить можно).

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Для профилактики рака хирург посоветовал обратить внимание на 6 направлений, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):

  • уменьшить количество жирной пищи и сократить употребление алкоголя;

  • ввести в рацион пищевые волокна (клетчатку);

  • активно заниматься физической культурой;

  • бросить курить;

  • санировать очаги хронических инфекций (папилломавируса человека (ВПЧ), гепатитов);

  • избавиться от чрезмерной инсоляции (не загорать на солнце).

Таким образом, подчеркнул врач, можно избежать на 43-45% всех видов рака.

"Это очень важно. Посыл к тому, что если мы изменим образ жизни, то можем изменить вероятность возникновения рака", – резюмировал Аникусько.

Каждые 2,5 минуты в Европе диагностируется новый случай рака груди

Каждые 2,5 минуты в Европе диагностируется новый случай рака груди

medicalnewstoday.com

Как писал MedOboz, рак молочной железы встречается не только у женщин, но и у мужчин. Такие случаи более редки, но заболевание точно так же смертельно опасно.

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