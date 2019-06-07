Проект "Я, Нина" – инсайт во время борьбы с онко

Телеведущая Янина Соколова семь месяцев боролась с онкозаболеванием. Победив болезнь, она осознала, что ее миссия – менять окружающий мир, вдохновляя людей своим примером. Так и родился проект "Я, Нина", одним из партнеров которого стал медицинский центр "Добробут".

Янина Соколова прошла 30 курсов лучевой терапии, 4 курса химиотерапии и перенесла операцию. В реанимации ей пришла идея создания мультимедийного проекта "Я, Нина", который состоит из автобиографической книги, художественного фильма и саундтрека "Седьмой день".

Янина Соколова проект "Я, Нина"

Говори, чтобы тебя услышали

Сломав распространенный шаблон замалчивания, несколько недель назад Янина Соколова открыто рассказала в соцсетях о перенесенном заболевании. Следующим ее шагом стала презентация мультимедийного проекта "Я, Нина", которая состоялась в Киеве 4 июня этого года. Цель проекта – помочь онкобольным осознать ценность своей жизни и начать бороться за нее, потому что оно того стоит. Тег проекта так и звучит – #ВартоЖити.

"До болезни я считала, что молода и здорова, поэтому не слишком часто посещала врачей, – рассказала Янина Соколова во время презентации проекта. – Но есть ведь ранние "звоночки", настолько микроскопические, что ты и не задумываешься, чем же все это может обернуться. Поэтому у меня огромная просьба ко всем: проверяйтесь вовремя, сдавайте тесты на онкомаркеры".

Янина Соколова Пресс-конференция

Одно из направлений, которые поддерживает проект "Я, Нина" — донесение информации о важности ранней диагностики различных видов онкологии при поддержке Центра онкологии медицинской клиники "Добробут". На сайте клиники есть специальный онлайн-тест, который помогает определить риски и склонность к онкозаболеваниям. Тестирование занимает всего пять минут: https://www.dobrobut.com/cancer/test/

Профессиональный взгляд

Выступая на презентации проекта "Я, Нина", медицинский директор по взрослому населению медицинской сети "Добробут Татьяна Аникеева сказала: "Мы очень рады этой коллаборации, которая дает возможность вести правильную просветительскую работу, чтобы к онкологам и врачам-хирургам не попадали пациенты с III-IV стадиями болезни. Это затратно не только материально, физически, но и психологически. Очень тяжело принять этот диагноз. И помочь тоже сложно. Жизненно важно, чтобы мы не только научились сами, но и научили своих родных и близких ранней диагностике онкозаболеваний. Это минимизирует потери. В нашей клинике есть случаи, когда люди, прошедшие колоноскопию, полностью выздоравливали после одной маленькой манипуляции. Наша роль – популяризация ранней диагностики онкозаболеваний. Мы стремимся сделать это в яркой и доступной всем форме. И хотим, чтобы прохождение онлайн-теста на онко раз в год стало общепринятой привычкой, позволяющей взвесить риски, а также найти пути решения с помощью профильных специалистов. Также если человека что-то тревожит, то лучше пройти соответствующий скрининг и понять всё ли у него хорошо. Наша миссия – максимально продлить здоровье. Ранняя диагностика – это один из путей к здоровой жизни".

Татьяна Аникеева Добробут

Заместитель главного врача по онкохирургии Центра онкологии "Добробут" Кирилл Бурмич подчеркнул: "Меня лично, как врача, никогда не оставляет равнодушным судьба каждого пациента. То, что Янина Соколова открыто заявила о своей болезни, – настоящий подвиг. Скажу откровенно, у нас в стране вообще не принято так открыто говорить об онкозаболеваниях. Это стигма, которую нужно разрушать, и у Янины, как у публичной персоны, есть все инструменты для этого. На мой взгляд, наша коллаборация – это возможность донести практически до каждого украинца мысль о том, что ранняя диагностика может стать частью обычной жизни. И в этом легко убедиться, пройдя онлайн онкотестирование. Очень важно, чтобы в Украине была разработана программа ранней диагностики онкозаболеваний на государственном уровне. Проект "Я, Нина" – один из шагов на пути к реальным переменам в системе здравоохранения. Думаю, с появлением в стране страховой медицины страховые компании имплементируют ранние скрининги, ведь предупредить заболевание гораздо дешевле, чем его лечить".

Кирилл Бурмич Добробут

Личный опыт

"Я очень хочу, – сказала Янина Соколова, – чтобы люди, которые столкнулись с этой проблемой, взяли себя в руки и помнили, что только при понимании позитивного финала будет фидбек. Очень важно научиться верить. И прежде всего – в себя. А их близким необходимо научиться правильно поддерживать того, кто болен. Не горестно сочувствовать, а оказывать действенную помощь. И тут не обойтись без помощи психолога. К слову, этот совет дала мне онкохирург, которая меня оперировала. Я верю, что моя история вдохновит тех, кто только столкнулся с недугом и не знает, как к этому относиться и где искать помощи, а также тех, кто уже отчаялся и перестал бороться".

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