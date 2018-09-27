Продлевает жизнь: в борьбе с раком использовали ''старый'' препарат

Аспирин может помочь в лечении некоторых видов рака.

К такому выводу пришли ученые Кардиффского университета. В исследованиях приняли участие в общей сложности 120 тысяч пациентов с раком кишечника, молочной или предстательной железы, которые принимали низкие дозы аспирина, и 400 тысяч пациентов, которые этого не делали, передает "Лента.ру".

Оказалось, что прием жаропонижающего увеличил выживаемость пациента на 20-30 процентов.

Что касается побочных эффектов, то лишь у немногих больных наблюдалось серьезное кровотечение в желудочно-кишечном тракте.

По словам ученых, результаты являются дополнительным доказательством эффективности обезболивающего для профилактики и лечения злокачественных опухолей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным исследователей, к 2043 году ожирение займет первое место в списке самых распространенных причин развития раковых заболеваний среди женщин.