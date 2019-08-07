"Причина онкологии – обида": Супрун развенчала миф о смертельной болезни

Причинами развития онкологических заболеваний является наследственность, образ жизни, влияние окружающей среды и ряд других, однако никак не обида.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она обратила внимание на то, что одна из популярных в стране сетей лабораторий выпустила брошюру, в которой вышел материал психолога Татьяны Дугельной. Последняя утверждает, что причина онкозаболеваний – обиды:
"Когда твое тело наполнено любовью к себе, ты расширяешься и каждая клеточка дышит и радуется жизни. Когда ты обижаешься на себя, ты сразу же сжимаешься и возражаешь себе самой. В этот момент твое тело получает сигнал о нелюбви к себе и запускает программу формирования очага для развития онкозахвонювання".
Супрун подчеркнула, что такое заявление является фейком, так как рак – это не психосоматическая болезнь.
Вот какие научно обоснованные факторы риска рака существуют:
Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников.
Возраст: с возрастом шансы развития рака растут – рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности.
Пол: есть гормонозависимые типы рака.
Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки.
Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы или бензопирены в среде.
Образ жизни: курение, потребление алкоголя.
Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте.
Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С.
Иллюстрация. Рак
ecology.md
"Утверждение о том, что пациенты будто бы сами виноваты в своих болезнях, поскольку недостаточно себя любили и имели обиды – это из той же категории, что и обвинения жертв насилия в том, что они сами спровоцировали насильника. Пренебрежение к проблеме может повлечь пациентов в еще более сильную депрессию и уныние, когда они нуждаются в поддержке", – заключила и.о. министра.
Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили:
Низкожировая диета способствует снижению риска смерти от рака молочной железы.
Употребление в пищу рыбы три раза в неделю снижает риск возникновения рака кишечника.
Популярный препарат, предназначенный для лечения болезней кишечника, может вызвать рак кожи.
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