"Причина онкологии – обида": Супрун развенчала миф о смертельной болезни

Причинами развития онкологических заболеваний является наследственность, образ жизни, влияние окружающей среды и ряд других, однако никак не обида.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она обратила внимание на то, что одна из популярных в стране сетей лабораторий выпустила брошюру, в которой вышел материал психолога Татьяны Дугельной. Последняя утверждает, что причина онкозаболеваний – обиды:

"Когда твое тело наполнено любовью к себе, ты расширяешься и каждая клеточка дышит и радуется жизни. Когда ты обижаешься на себя, ты сразу же сжимаешься и возражаешь себе самой. В этот момент твое тело получает сигнал о нелюбви к себе и запускает программу формирования очага для развития онкозахвонювання".

Супрун подчеркнула, что такое заявление является фейком, так как рак – это не психосоматическая болезнь.

Вот какие научно обоснованные факторы риска рака существуют:

Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников.

Возраст: с возрастом шансы развития рака растут – рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности.

Пол: есть гормонозависимые типы рака.

Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки.

Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы или бензопирены в среде.

Образ жизни: курение, потребление алкоголя.

Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте.

Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С.

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Иллюстрация. Рак ecology.md

"Утверждение о том, что пациенты будто бы сами виноваты в своих болезнях, поскольку недостаточно себя любили и имели обиды – это из той же категории, что и обвинения жертв насилия в том, что они сами спровоцировали насильника. Пренебрежение к проблеме может повлечь пациентов в еще более сильную депрессию и уныние, когда они нуждаются в поддержке", – заключила и.о. министра.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили:

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