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/ Онкология

Прическа изменилась, впереди - химии и операция: Алла Мазур впервые рассказала о борьбе с раком

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Известная телеведущая канала "1+1" Алла Мазур впервые рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

Она уже перенесла четыре курса химиотерапии, а впереди ждет еще несколько и операция. Об этом Мазур написала на своей странице в Facebook.

"Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил еще немного. Побочные эффекты - традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть", – отметила телеведущия.

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Алла Мазур

Алла Мазур

Facebook.com/Алла Мазур

Мазур призвала регулярно проверяться на рак и не паниковать, если диагноз подтвердился. По ее словам, в таком случае лучше проверить его в нескольких местах.

"Он не будет легким - но бояться и стыдиться тут нечего. Чем раньше начать борьбу - тем больше шансов на скорейшее выздоровление. В этом случае - точно стоит довериться официальной медицине, считаю я. И верю, что таки смогу сообщить вам финальную хорошую новость", – уверена Мазур.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Алла Мазур призналась, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Алла Мазур
Теги
как лечить рак рак лечение рака
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