После грандиозного скандала: врача-сепаратистку, отказавшую в лечении АТОшнику, снова уволили

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что онколог Национального института рака Анна Губарева, которая была восстановлена в должности после скандального увольнения за отказ оказать помощь ветерану АТО, снова уволена.

"Сразу после разоблачения инцидента Губаревой с ветераном, ее уволили с обеих должностей, которые она к тому времени занимала - врача и научного сотрудника. Но с 17.07.2018 года по 31.08.2018 года она была восстановлена в научной должности, чтобы дать возможность завершить научную деятельность. Сегодня с ней разорвали этот контракт досрочно", - написала она в своем Facebook.

Чиновница также отметила, что онколог с 2008 года была членом независимой локальной этической комиссии Института, где и осталась даже после первого увольнения. Стоит отметить, что ее уволили за неэтичное поведение.

"Такая кадровая политика руководства заведения недопустима. Со стороны Министерства здравоохранения Украины будут приняты соответствующие меры", - подчеркнула Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Анна Губарева отказала в льготном лечении спецназовцу, ветерану АТО Виталию Драгану из Кропивницкого за то, что "убивал братский народ". После того, как об этом стало известно, ее уволили со скандалом. Однако уже в августе Губареву восстановили в должности.