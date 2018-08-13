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После грандиозного скандала: врача-сепаратистку, отказавшую в лечении АТОшнику, снова уволили

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что онколог Национального института рака Анна Губарева, которая была восстановлена в должности после скандального увольнения за отказ оказать помощь ветерану АТО, снова уволена.

"Сразу после разоблачения инцидента Губаревой с ветераном, ее уволили с обеих должностей, которые она к тому времени занимала - врача и научного сотрудника. Но с 17.07.2018 года по 31.08.2018 года она была восстановлена в научной должности, чтобы дать возможность завершить научную деятельность. Сегодня с ней разорвали этот контракт досрочно", - написала она в своем Facebook.

Чиновница также отметила, что онколог с 2008 года была членом независимой локальной этической комиссии Института, где и осталась даже после первого увольнения. Стоит отметить, что ее уволили за неэтичное поведение.

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"Такая кадровая политика руководства заведения недопустима. Со стороны Министерства здравоохранения Украины будут приняты соответствующие меры", - подчеркнула Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Анна Губарева отказала в льготном лечении спецназовцу, ветерану АТО Виталию Драгану из Кропивницкого за то, что "убивал братский народ". После того, как об этом стало известно, ее уволили со скандалом. Однако уже в августе Губареву восстановили в должности.

Читайте все новости по теме "Сепаратизм в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Сепаратизм в Украине
Персона
Ульяна Супрун
Место
УкраинаКиев
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Комментарии
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
все кто против переворота .враги..
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Ker Secre
Ker Secre
Ну і морда і свинособаки, хоч портрет ворога України малюй дітей лякати.
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Modla анна
Modla анна
Гірко читати попередні коментарі . Уляна Супрун найкращий в.о. міністра . Ганебну ситуацію вона не ігнорує так як більшість державних чиновників , а рашисти - коментатори таких людей ненавидять за патріотичність та відданість національним інтересам нашої України. Українці схаменіться , дайте достойну відповідь та відсіч таким коментарям.
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