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/Онкология

Популярный молочный продукт спасает от рака: найдена связь

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Употребление в пищу двух и более порций йогурта в неделю снижает риск появления у мужчин доброкачественных опухолей кишечника, которые могут переродиться в распространенный тип рака.

К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета (США). Исследователи проанализировали данные о развитии различных типов аденом и рационах питания у 32 606 мужчин и 55 743 женщин, сообщает "Лента.ру".

Всем участникам была проведена эндоскопия нижнего отдела кишечника в период с 1986 по 2012 год. Каждые четыре года добровольцы предоставляли подробную информацию о своем образе жизни и диете, включая уровень потребления йогурта.За исследуемый период было выявлено 5811 случаев развития аденом у мужчин, а у женщин — 8116.

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Популярный молочный продукт спасает от рака: найдена связь

Иллюстрация

Как выяснилось, у тех мужчин, кто часто ел йогурт, риск развития доброкачественных опухолей понизился на 19 процентов. Кроме того, появление аденом в толстом кишечнике, которые могут переродиться в рак, уменьшилось на 26 процентов.

У женщин связи между потреблением йогурта и риска развития опухолей кишечника обнаружено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым удалось выяснить, что рак, который считают болезнью современной цивилизации, на самом деле был в древнем Египте и даже в доисторические времена.

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Место
СШАВашингтон
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