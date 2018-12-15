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/Онкология

Популярные таблетки способны убить рак: ученые сделали прорыв

3.1тЧитать материал на украинском

Противогрибковый препарат итраконазол способен уничтожать раковые клетки.

Такое свойство этого лекарства обнаружили ученые из Cancer Research UK (Великобритания), передает Daily Mail. Эксперименты на мышах показали, что эти таблетки способны убивать клетки опухолей.

Теперь итраконазол планируется испытать для терапии людей с тяжелыми формами рака толстой кишки. Необходимо понять, возможно ли сочетание препарата с другими видами лечения онкологических заболеваний.

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Исследования натолкнули ученых на предположение, что итраконазол обладает способностью уничтожать так называемые "спящие" клетки, отличающиеся резистентностью к обычным лекарствам и во многих случаях вызывают рецидив роста опухоли.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 млн. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.

Читайте все новости по теме "онкология" на OBOZREVATEL.

Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
Великобритания
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