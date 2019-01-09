Умирает каждый второй! Онколог забила тревогу из-за ситуации с раком в Украине

Сегодня в Украине выявляют 160-170 тыс. больных раком ежегодно. Половина из них умирает в течение первого года после постановки диагноза.

Такие цифры в эфире ObozTV привела заведующая отделением малоинвазивной хирургии в Киевском онкологическом центре Катерина Харченко. Она подчеркнула, что сейчас онкология занимает в Украине второе место по уровню смертности, уступая только кардиологическим заболеваниям.

"ВОЗ считает, что к 2030 году количество заболевших на планете Земля увеличится примерно на 70%. Рак безусловно молодеет. Но сказать, что мы существенно отличаемся по структуре заболеваемости от других стран нельзя", – объяснила Харченко.

При этом в экономически развитых странах, таких как Швеция, Финляндия или Дания, рост заболеваемости даже выше чем в Украине, добавила врач. Однако уровень смертности в этих государствах значительно ниже.

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"Самая главная проблема столь высокой смертности от онкологических заболеваний в Украине – поздняя выявляемость болезни. Около 35-45% пациентов приходят к онкологам, имея уже 3-4 стадию болезни. Соответственно и лечение гораздо более дорогостоящее, сложное, и выживаемость ниже, и продолжительность жизни в итоге меньше", – подвела итог она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире изобретают все новые способы борьбы с раком:

В Великобритании для диагностики и лечения рака легких начали применять "горячие" уколы.

В Новой Зеландии обнаружили вирус, который эффективно поражает раковые клетки.

Специалисты Стэнфордского университета разработали новую методику лучевой терапии, которую назвали ФАЗЕР. Метод позволяет убивать рак за считанные секунды.

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