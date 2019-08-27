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/ Онкология

Подпрыгивали и нюхали: две собаки помогли своим хозяйкам обнаружить рак

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В Британии две собаки помогли диагностировать онкологические заболевания у своих хозяек. Распознать их животным удалось при помощи запаха.

Первый случай произошел в Лондоне с Эммой Смит, которая завела щенка стаффордширского бультерьера. Пес по имени Чарли спустя несколько месяцев начал странно себя вести: постоянно лаял, подпрыгивал и нюхал правую грудь хозяйки, пишет Daily Mirror.

Это насторожило женщину и она решила провести осмотр груди, который показал уплотнение. Подробная диагностика выявила рак. Лечение прошло успешно, но, по словам медиков, обратись она позже, прогноз был бы значительно хуже.

Чарли

Чарли

Daily Mirror

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А вот второй собаке, лабрадору по имени Дейзи, удалось найти сразу 550 случаев заболевания раком. Пес задействован в специальной программе собак-медиков, которые помогают в диагностике. Хозяйка Дейзи отдала ее в эту благотворительную программу после того, как она нашла у нее рак.

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали продукт, который снижает риск развития рака печени, а также ее воспаления и развития жировой болезни.

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Место
Великобритания
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