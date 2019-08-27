Подпрыгивали и нюхали: две собаки помогли своим хозяйкам обнаружить рак

В Британии две собаки помогли диагностировать онкологические заболевания у своих хозяек. Распознать их животным удалось при помощи запаха.

Первый случай произошел в Лондоне с Эммой Смит, которая завела щенка стаффордширского бультерьера. Пес по имени Чарли спустя несколько месяцев начал странно себя вести: постоянно лаял, подпрыгивал и нюхал правую грудь хозяйки, пишет Daily Mirror.

Это насторожило женщину и она решила провести осмотр груди, который показал уплотнение. Подробная диагностика выявила рак. Лечение прошло успешно, но, по словам медиков, обратись она позже, прогноз был бы значительно хуже.

Чарли Daily Mirror

А вот второй собаке, лабрадору по имени Дейзи, удалось найти сразу 550 случаев заболевания раком. Пес задействован в специальной программе собак-медиков, которые помогают в диагностике. Хозяйка Дейзи отдала ее в эту благотворительную программу после того, как она нашла у нее рак.

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали продукт, который снижает риск развития рака печени, а также ее воспаления и развития жировой болезни.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!