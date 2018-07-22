Победа над раком: ученые сделали новое открытие

Низкие дозы аспирина могут уменьшить риск развития рака яичников.

К такому выводу пришли американские ученые из Национального института рака и онкологического центра Моффитта, пишет MedicalXpress.

Специалисты провели 13 исследований, в которых приняли участие 750 тысяч женщин. Учасниц опросили насчет употребления аспирина, а также таких нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), как ибупрофен и напроксен.

Проанализировав полученные данные, они сделали вывод, что низкие дозы аспирина сокращают риск появления злокачественных опухолей на 10 процентов.

Кроме того, другое исследование, проведенное специалистами из центра Моффита и Гавайского университета в Маноа, показали, что прием аспирина и НПВП у женщин, у которых уже диагностировали заболевание яичников, улучшает показатель выживаемости на 30 процентов.

Ученые собираются продолжать эксперимент с этими препаретами, чтобы определить, какую дозу необходимо употреблять женщинам для лечения и профилактики рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские ученые обнаружили древний ген, который поможет в разработке новейшего лекарства для лечения рака, серьезных инфекций и заболеваний.