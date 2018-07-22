МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Победа над раком: ученые сделали новое открытие

939Читать новость на украинском

Низкие дозы аспирина могут уменьшить риск развития рака яичников.

К такому выводу пришли американские ученые из Национального института рака и онкологического центра Моффитта, пишет MedicalXpress.

Специалисты провели 13 исследований, в которых приняли участие 750 тысяч женщин. Учасниц опросили насчет употребления аспирина, а также таких нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), как ибупрофен и напроксен.

Новости
Без химиотерапии: найден кардинально новый способ лечения рака

Проанализировав полученные данные, они сделали вывод, что низкие дозы аспирина сокращают риск появления злокачественных опухолей на 10 процентов.

Кроме того, другое исследование, проведенное специалистами из центра Моффита и Гавайского университета в Маноа, показали, что прием аспирина и НПВП у женщин, у которых уже диагностировали заболевание яичников, улучшает показатель выживаемости на 30 процентов.

Ученые собираются продолжать эксперимент с этими препаретами, чтобы определить, какую дозу необходимо употреблять женщинам для лечения и профилактики рака.

Новости
Лечение рака: стало известно о революционном достижении

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские ученые обнаружили древний ген, который поможет в разработке новейшего лекарства для лечения рака, серьезных инфекций и заболеваний.

Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на Обозревателе.

Темы
Борьба с онкологиейонкологияженские болезни
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины