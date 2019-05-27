С помощью мочи: найден способ определить рак на ранней стадии

Учеными России, Португалии и Франции разработан новый способ диагностики мочевого пузыря, позволяющий выявлять в биологических материалах необходимые фрагменты клеток, которые сигнализируют о наличии онкологии.
Об этом сообщает EBioMedicine. Уточняется, что тест основывается на выявлении фрагментов мутационной версии гена TERT.
В публикации сказано, что они были обнаружены вместе с обрывками ДНК и погибших клеток во время исследования мочи, крови и новообразований пациентов. В результате ученые создали комплекс, позволяющий обнаружить даже одну умершую раковую клетку среди сотен здоровых.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что употребление мяса и сыра после 50 лет грозит повышением риска возникновения рака.
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