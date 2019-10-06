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/ Онкология

По фотографии: в Британии женщина необычным образом обнаружила у сына рак

1.3т Читать материал на украинском

Жительница графства Норфолк в Великобритании обнаружила у своего шестимесячного сына Броуди рак сетчатки глаза по фотографии.

Как сообщает Metro, 33-летняя Стейси Деклерк заметила на снимке в правом глазу ребенка неестественный бледный отблеск. Она тут же попыталась найти объяснение в интернете.

"Всё сводилось к раку, но я продолжала искать другие версии",— рассказала она.

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Женщина обнаружила у сына рак по фотографии

Женщина обнаружила у сына рак по фотографии

PA Real Life / Collect

Отмечается, что со временем мальчик стал терять зрение и семье пришлось обратиться к врачам. После всех обследований догадки мамы подтвердились – у Броуди оказалась злокачественная опухоль сетчатки глаза.

По словам врачей, стадия болезни оказалась опасной. Вероятность удаления глаза составляла 60%.

Сообщается, что в больнице Лондона Броуди провели три сеанса внутриартериальной химиотерапии. Мальчик потерял брови и ресницы, однако опухоль уменьшилась.

До пяти лет мальчик будет находиться под наблюдением врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые выяснили, что мутация лишь двух дефектных клеток приводит к развитию острого миелоидного лейкоза. Теперь в лаборатории пытаются создать новые средства для лечения рака крови.

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