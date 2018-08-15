"Платите и не держите очередь": Институт рака в Киеве загремел в скандал

Национальный институт рака Украины стал фигурантом скандала — он требует с пациентов "благотворительные взносы" без их согласия на это.

По факту же суммы, вымогаемые с людей, — это оплата за расходные материалы для обследований, которые иногда просто негде купить, а они срочно нужны. Более того, квитанции за подобные расходы в кассе Института рака не выдают, пишет жертва такой ситуации Оксана Сухорукова на своей странице в Facebook.

Ниже приводим полный текст диалога женщины с сотрудниками медучреждения.

"Я обратилась к директору национального Института рака с просьбой обоснования взыскания с нас денег. Из ответа на свое обращение я узнала, что я...оказала благотворительную помощь! С*ка!!! Я не предоставляла этой помощи. Я тупо заплатила за получение медицинских услуг! Или я плачу, или я не получу услуги. Точка! Нет никакой добровольной помощи. Есть плата за услуги", — возмущается женщина.

Ответ Института рака о предоставлении благотворительного взноса Facebook Оксаны Сухоруковой

Кроме того, она обратилась к директору Института рака Елене Колесник и потребовала от нее документы, обосновывающие осуществленный платеж. В случае отсутствия таковых Сухорукова пригрозила обращением в соответствующие контролирующие органы.

Пользователей сети также крайне возмутила сложившаяся ситуация, и они выразили свое негодование в комментариях под постом.

"Цинизм, наглость и всякое отсутствие сострадания к пациентам... Дно", "Институт рака — это днище. Там издеваются просто над людьми. В коридорах огромные очереди очень больных людей, и даже стульев нет, чтобы присесть. Про мутное вымогательство взносов во всех кабинетах даже вспоминать не хочется", — пишут люди.

"Люди до такой наглости дошли, что пишут об этом официально! Капец. Приобретение материалов должно быть официальным, с чеком. А благотворительность - то другое", "На стоянке машины перед институтом одна круче другой. Это - жизни пациентов, которые хотят жить и отдают последнее или в долги залезают", — критикуют поведение сотрудников медучреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа стало известно, что врач Национального института рака Анна Губарева, которая отказалась лечить ветерана АТО из Кропивницкого Виталия Драгана, после громкого увольнения была восстановлена на работе и даже получила повышение. Так, ее назначили секретарем Комиссии по вопросам этики, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний. Однако после большого резонанса, которую новость вызвала в обществе, сепаратистку снова уволили.

Кроме того, медучреждение отличилось еще одним скандальным назначением — бывший прокурор из Винницкой области Анатолий Головко, который попадался на пьяном масштабном ДТП, получил должность заместителя директора института и стал заведовать борьбой с коррупцией в нем.