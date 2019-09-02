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/ Онкология

Ожирение назвали причиной четырех видов рака

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Самой частой причиной развития рака, которую можно предотвратить, назвали ожирение.

К такому выводу пришли ученые Cancer Research UK, британской благотворительной организации, занимающейся исследованиями рака, передает ВВС.

Из-за ожирения могут развиться рак кишечника, яичников, почек и печени. Эта причина считается второй из самых опасных после курения. На третьем – воздействие ультрафиолетового излучения.

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"Это исследование подтверждает, что ожирение – это новое курение, и Национальная служба здравоохранения не может выиграть битву с пузом в одиночку. Необходимо участие семьи, пищевой промышленности, правительства", – заявил глава Национальной службы здравоохранения Англии.

Ученые считают, что ожирение способно вызвать как минимум 13 различных типов раковых заболеваний, в том числе желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, груди, яичников, матки, а также дыхательных путей и костного мозга.

"Мы знаем, что ожирение ведет к гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ. Оно способствует повышению уровней эстрогена и инсулина и росту воспалительных процессов, что, в свою очередь, влияет на процессы деления клеток", – рассказал Марк Гантер из Международного агентства по изучению рака.

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онкология
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