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/ Онкология

Оставался без внимания: ученые назвали серьезный фактор рака

12.2т Читать материал на украинском

Жировые отложения в области талии увеличивают риск смерти от рака среди женского населения.

К такому выводу пришли ученые из Университета Айовы (США). Они подчеркивают роль распределения жира и связанную с этим опасность для здоровья. Об этом сообщает Medscape Medical News.

Авторы поставили под сомнение устоявшуюся парадигму, что нет необходимости проводить измерения жира на животе, когда индекс массы тела (ИМТ) находится в пределах нормы.

Они установили, что обхват талии больше 88 см при нормальном ИМТ повышает вероятность смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе. Интересно, что у женщин с лишним весом и без, но с висцеральным ожирением, уровень смертности был ниже.

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Оставался без внимания: ученые назвали серьезный фактор рака

Иллюстрация

Это крупнейшее из проведенных исследований с самым длительным периодом наблюдения, в котором исследовалась связь центрального ожирения со смертностью от всех причин, и первое – о связи ожирения со смертностью от рака.

Как писал MedOboz, ученые создали препарат, который обманывает и убивает раковые клетки, а также позволяет снизить негативное влияние химиотерапии на организм.

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Тема
женское здоровье
Место
США
Теги
ожирение рак
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