Опухоли-убийцы: выяснился способ распространения смертельного рака

Американские ученые выяснили, что метастатические раковые клетки способны перепрограммировать свой метаболизм, чтобы захватывать новые органы.

В частности, исследователи из Университета Дьюка в США доказали, что вторичные злокачественные опухоли, происходящие из патогенных тканей в толстом кишечнике, используют фруктозу в печени для своего роста, передает "Лента.ру".

Ученые обнаружили, что в дефектных клетках в метастазах включаются те гены, что были менее активны в первичной опухоли. При этом профили экспрессии ДНК в печени отличаются от таковых в легких, что указывает на то, что раковые клетки приспособляются к новой специфической среде.

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По словам исследователей, результаты работы помогут создать методы терапии неизлечимых метастазирующих опухолей и предотвращения их возникновения.

Как сообщал "Обозреватель", американские ученые нашли способ активировать иммунную систему для борьбы со злокачественными опухолями, которые почти не поддаются лечению.