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/ Онкология

"Женский" рак: какие симптомы, факторы риска и почему нервы здесь ни при чем

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Статистка по раку в Украине и во всем мире ужасающая. Согласно прогнозам ВОЗ, количество онкопациентов будет продолжать расти от 14 миллионов в 2012 году до 22 миллионов в следующие десятилетия. В Украине ситуация от мировой практически не отличается. Онкоклиники, как частные, так и государственные, переполнены пациентами, и их становится все больше.

Как известно, среди самых распространенных видов рака – рак легких, желудка, кожи, а также рак простаты – у мужчин, и молочной железы и тела матки у женщин. Причем "женский" рак бывает особенно коварным – до последнего не выдает себя симптомами и очень сложно поддается лечению.

MedOboz пообщался с доктором медицинских наук, заведующей отделением малоинвазивной хирургии Киевского городского клинического онкологического центра, онкогинекологом Екатериной Харченко, и выяснил, почему женщины все чаще становятся пациентками онкологов и почему распространенность заболевания среди женской половины человечества стремительно увеличивается.

Онколог Екатерина Харченко рассказала о женском раке

Онколог Екатерина Харченко рассказала о женском раке

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- Екатерина Владимировна, как человек, работающий "в полях", расскажите, как на самом деле обстоят дела с заболеваемостью в Украине? Количество пациентов растет или таки есть тенденция к уменьшению?

- Однозначно растет. В Украине, как и во всем мире, заболеваемость раком увеличивается, при чем по всем локализациям.

На сегодняшний день онкологические болезни занимают второе место по смертности (их опережает в этой статистике только группа сердечно-сосудистых заболеваний).

Могу сказать, что больных сейчас настолько много, что просто становится страшно.

Что касается самых распространенных видов рака, то и тут мы от мира ничем не отличаемся – это рак молочной железы, рак кожи и рак легких.

- В чем, по-вашему, причина такой печальной статистики?

Генетическая предрасположенность, экология, образ жизни… Если говорить про Украину, то еще и низкая онконастороженность и отсутствие скрининговых программ.

Я не скажу абсолютно ничего нового – среди факторов риска развития рака можно выделить курение, употребление алкоголя, неправильное питание и отсутствие физической активности. Они же представляют собой основные общие факторы риска возникновения других видов заболеваний (тех же сердечно-сосудистых, о которых я говорила в начале нашей беседы).

Факторами риска развития рака также являются некоторые хронические инфекции, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов. Так, канцерогенные инфекции, в том числе Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус гепатита B, вирус гепатита C и вирус Эпштейна-Барр были названы причиной примерно 15% случаев рака.

Онкогинеколог Екатерина Харченко

Онкогинеколог Екатерина Харченко

Facebook Екатерины Харченко

- Раньше неоднократно приходилось слышать о том, что огромная проблема украинской онкологии еще и в том, что пациенты затягивают с обращением к врачу и приходят уже с тяжелыми формами заболевания, когда уже не всегда можно помочь. Изменилась ли сознательность пациентов в последние годы?

- Отнюдь не изменилась, и это действительно наша основная проблема. Сейчас в Украине в большинстве случаев рак диагностируется в среднем на третьей стадии. То есть, имеет место затягивание обращения к врачу, соответственно, поздняя диагностика и выявление болезни.

Что касается сознательности, то тут, как бы грубо это не звучало - чем больше общаешься с пациентами, тем страшнее становится: уровень онконастороженности и понимания серьезности проблемы настолько низки, что это пугает.

Складывается впечатление, что люди не понимают, что происходит. Сначала пациенты могут месяцами сидеть дома, наблюдая за проблемой (например боли в животе или увеличение живота в размерах), а потом прийти и… отказаться от лечения. Или вообще не идти к врачу, а просто "наблюдать", как они говорят. Результатом таких "наблюдений" очень часто бывают живот, как у беременной женщины в третьем триместре, спровоцированный опухолевым процессом, который распространился на всю брюшную полость, или выделения, которые имеют характерную структуру и цвет и явно говорят о распаде опухоли. Понимаете, такие вещи тяжело не заметить, но по какой-то причине есть такие пациентки, которые игнорируют их. И это мы говорим об онкологических процессах, которые явно дали о себе знать. Можете представить, какая ситуация по настороженности, если симптомы отсутствуют. Признаков нет, настороженности нет, а онкологический процесс, к сожалению, есть.

Также сейчас стало настоящим "трендом" лечиться у всяких знахарей. То есть, всевозможные шарлатаны морочат больным голову, мол, зачем идти к врачам и тратить силы и деньги на лечение, если мы вам за определенную сумму дадим настойку (грибы, травы и т.д. – у каждого проходимца свои "пилюли"), которая вас вылечит. Ужасно, что многие люди верят им, и в конце концов все-таки возвращаются в онкоклинику, но болезнь уже развилась до более поздней стадии, и если пациенту и можно помочь, то это становится в разы сложнее.

Я считаю, что всех подобных "лекарей" нужно наказывать по всей возможной строгости закона, чтобы они вообще пропали с горизонта и не морочили людям головы. Это также приведет к улучшению ситуации и сознательности со стороны пациента.

Среди пациентов стало трендом лечиться у всевозможных знахарей

Среди пациентов стало трендом лечиться у всевозможных знахарей

Wday

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- Что касается "женского" рака – какие есть факторы риска, в частности, современные?

- Наиболее распространенные виды рака у женщин – шейки матки, эндометрия и яичников. И у каждого из них есть свои факторы риска.

Если говорить о раке шейки матки – то абсолютно однозначно это вирус папилломы человека. Зачастую вирус попадает в организм молодой девушки при первом половом акте, если партнер является его носителем. То есть к причинам, в частности, современным, можно отнести раннее начало половой жизни, высокий промискуитет (большое количество половых партнеров), пренебрежение барьерными методами контрацепции, воспалительные процессы шейки матки без соответствующего лечения. Кроме того, к факторам риска можно также отнести и курение. Тут важно понимать, наличие вируса папилломы человека не означает, что у женщины рак, это означает то, что женщина находится в группе риска. Обследования и контроль состояния своего здоровья должны войти в привычку, причем желательно проходить обследования в специализированных онкологических учреждениях.

Что же касается рака эндометрия, то тут уже фактором риска являются чаще гормональные нарушения, которые в дальнейшем ведут к гиперплазии эндометрия, после чего, при отсутствии лечения, может развиться рак. Ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет – триада диагнозов, которые часто приводят к возникновению рака эндометрия. Также можно добавить большое количество абортов, особенно в молодом возрасте.

Рак яичников - это одна из самых агрессивных форм "женского" рака, выявляющаяся практически всегда на третьей-четвертой стадии, потому что протекает бессимптомно. На его возникновение влияют также гормональные факторы. Бесплодие, эндометриоз, гормональная терапия в период менопаузы, а также различные нарушения функции яичников также повышают риск заболеть раком. Около 10% случаев рака яичников являются наследственными. В группу риска входят те женщины, в роду которых встречаются генетические синдромы развития рака яичников, рака молочной железы (мутация генов BRCA1 или BRCA2) или синдром развития колоректального рака (HNPCC).

- Какие профилактические меры должна применять женщина, чтобы уберечь себя от рака или хотя бы вовремя его выявить?

- Помимо исключения факторов риска, конечно же проходить регулярное обследование. В частности, ежегодно нужно полноценно проверяться у гинеколога, то есть проходить осмотр со взятием мазков (на цитологию\ПАП-тест). И если есть какие-либо отклонения, не игнорировать должное лечение и режим посещения врача.

Кроме того, если в роду есть онкологические или гинекологические заболевания - регулярно по назначенному доктором графику проходить УЗИ-обследования и сдавать онкомаркеры.

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Распространенность онкологических заболеваний растет

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Звезда

- Часто можно услышать, что все болезни от нервов. Как это относится к онкологии? И как может отразиться на состоянии пациента канцерофобия?

Стресс, конечно же, здоровья не добавляет, но сказать о том, что рак может развиться от того, что мы много нервничаем, нельзя. Лично я, как и подавляющее большинство медицинской общественности, считаю, что утверждение о том, что рак появляется из-за частых стрессов, это не совсем верно и не имеет доказательной базы. Сегодня такая жизнь, что нерв ничают абсолютно все.

А вот что касается канцерофобии – это действительно страшно. Только не в том, смысле, что пациент придумывает себе рак, а потом заболевает. Нет. Речь о том, что у пациента появляется навязчивая идея, настоящая одержимость тем, что у него рак (а на самом деле нет ничего). И с этой идеей он кочует от онколога к онкологу, требует его обследовать, доказывает, что болен, скандалит, называет врача некомпетентным, если тот опровергает диагноз. И это с ним происходит постоянно. К нам иногда приходят такие пациенты. В этом случае требуется помощь скорее психотерапевта, чем наша.

- Какие симптомы могут выдать развитие рака и должны подтолкнуть женщину к неплановому визиту к врачу?

Совершенно однозначно могу сказать – появление каких-либо кровянистых выделений, которые не соответствуют норме. Каждая женщина знает себя и свой организм. В том случае, если у женщины есть понимание, что что-то не так, как обычно, это должно стать поводом немедленно идти к гинекологу и, если понадобится, онкологу. Речь идет о межменструальных выделениях, выделениях в период менопаузы, излишне обильные менструации, выделения после полового акта – в общем все, что выходит за пределы нормы.

Кроме того, нужно обследоваться, если есть боли в животе, необъяснимая потеря/набор веса, изменение формы живота, слабость и т.д.

Как видите, ничего криминального и необычного. Все эти вещи – это просто обычная забота о себе и своем здоровье.

- Как сейчас проходит реабилитация онкопациентов после операции и прохождения курса химиотерапии?

- Благодаря семейным врачам и их обучению, в частности, в области ведения онкобольных, сейчас реабилитация пациентов проходит намного проще, чем это было раньше.

Так, после операции и получения первого курса химиотерапии пациента выписывают на 21 день (три недели – промежуток между курсами химиотерапии). Все это время он находится дома под наблюдением семейного врача. Например, врач приходит на вызов пациента, если того что-то беспокоит, и при необходимости назначает препараты, проводит диагностический минимум и т.д. При этом онколог также постоянно находится на связи с пациентом.

Это хорошая схема наблюдения, которая наиболее простая для пациента (ему не нужно постоянно находиться в больнице или постоянно ее посещать), а также разгружает и самих онкологов.

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Часто пациенты обращаются в больницу на последних стадиях рака

Часто пациенты обращаются в больницу на последних стадиях рака

Обозреватель

- А что касается операций, в частности, в области онкогинекологии – какие в Украине сейчас не проводят?

- На сегодняшний день в Украине есть возможность и умения для проведения абсолютно всего спектра операций, выполняемых в мире. В частности, лапароскопические операции мы проводим на высочайшем уровне – теперь к нам приезжают врачи из других стран на мастер-классы и обучение по их проведению.

Более того, на сегодняшний день в Украине доступна также робот-ассистированная хирургия, хотя до недавнего времени такого типа операции были недоступны в нашей стране. То есть, сегодня пациент имеет возможность быть прооперированным при помощи "робота": когда операция проводится "роботом", а врач управляет им при помощи консоли.

В нашей стране есть и прекрасные специалисты и необходимая техника, чтобы наши пациенты могли получать хирургическое лечение дома.

- Если говорить о финансировании сектора - на каком уровне обеспечения находится сегодня и какой процент лечения пациента покрывается государством?

- Я не могу говорить обо всех украинских онкоцентрах, а только Киевском городском.

При этом с позиции заведующей отделения малоинвазивной хирургии могу с уверенностью сказать, что сейчас пациенты обеспечены значительно лучше, чем это было 5 лет назад. Однако, потребность в препаратах и необходимом оборудовании остается. В зависимости от стадии процесса и локализации, лечение больного покрывается государством примерно на 40%. Но мне кажется, что ситуация меняется к лучшему.

- Екатерина Владимировна, что касается лекарств для онкобольных и расходов на операции. Что вы можете сказать о ситуации, которая недавно развернулась в Институте рака?

Я уважаю врачей, которые работают в Институте рака. Людей, фамилии которых фигурируют в той "ситуации", о которой вы, скорее всего, спрашиваете, я знаю лично и очень высоко оцениваю их профессионализм. У нас у всех одно предназначение – лечить. Так сложилось, что тема медицинского работника в нашей стране очень часто становится поводом для манипуляций, обвинений и обсуждений. Уверена, так произошло и в этот раз. Очень хотелось бы, чтобы ситуация закончилась справедливо. Перечень всех лекарств, которые поступают в онкологические стационары и положены пациенту бесплатно, есть в открытом доступе на сайтах онкоклиник и Минздрава Украины. С расходниками на операцию сложнее, как и в любой отрасли медицины, не только онкологии - часто пациенты сами вынуждены докупать их.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Персона
Катерина Харченко
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