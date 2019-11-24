Названы 10 безобидных привычек, вызывающих рак

Эксперты составили список из 10 на первый взгляд безобидных привычек, которые могут спровоцировать развитие рака.

Об этом идет речь в материале НВ. Журналисты отметили, что медики пока далеки от поисков идеального инструмента, который мог бы предсказать точную склонность того или иного человека к раку.

Однако, исследования показывают, что есть ряд привычек и активностей, которые большинство людей считает приемлемыми, однако которые могут повысить шансы на знакомство с онкологами.

Новости Названа главная причина возникновения рака

Курение

Самый банальный пункт, однако в сигаретном дыме содержится более 4 тыс различных токсических веществ. Большинство из них являются канцерогенными.

Средняя продолжительность жизни курильщиков на 10 лет меньше, чем у тех, кто не курит.

Большинство исследований показывает, что курильщики, избавляющиеся от вредной привычки до своего 40-летия, уменьшают риск преждевременной смерти на 90%.

Т.е. даже если вы начали курить в молодости, но вовремя бросили, можно нивелировать тот вред, который вы нанесли своему здоровью.

Крупные табачные компании тем временем сделали ставку на новый способ удержания курильщиков в сфере своего влияния. Они признают, что сигареты вредны и пересаживают курильщиков на электронные средства – вейп и т.д.

Новая волна смертей вейперов показывает, что миф о безвредности вейпа скоро также будет разрушен.

Солнечные ванны

Солнечные лучи – простейший способ получения витамина D, который крайне необходим здоровому организму.

Однако, злоупотреблять солнечными ваннами не стоит. Ультрафиолетовые лучи разрушают кожный покров и приводят к появлению онкозаболеваний. Причем повреждение клеток носит накопительный характер.

Врачи рекомендуют не находиться длительное время на солнцепеке, по возможности прятаться в тень, защищать кожу при помощи одежды и солнцезащитных кремов, не допускать солнечных ожогов и хотя бы раз в год посещать дерматологов.

Искусственный загар

Американская академия дерматологии приводит печальную статистику относительно соляриев.

Даже один сеанс искусственного загара может повысить риск развития меланомы на 20%, плоскоклеточной карциномы на 67% и базальноклеточной карциномы на 29%.

А у женщин, которые до 30 лет загорали в солярии, шансы получить меланому (самый смертоносный вид рака кожи) в 6 раз больше.

Игнорирование лишнего веса

Эксперты из Американской ассоциации по борьбе с раком утверждают, что 7% всех раковых заболеваний в США связаны с лишним весом или ожирением, а британские исследователи говорят о том, что 1 из 20 случаев рака в Британии спровоцированы излишним весом.

Лишние килограммы влияют на изменения в работе гормональной и иммунной систем, что может спровоцировать возникновение рака груди (у женщин в постменопаузе), кишечника, эндометрия, пищевода, почек, поджелудочной.

Также есть исследования, подтверждающие теорию, что излишний вес в детском и подростковом возрасте дает больший риск заболеть раком, чем вес, который набрали во взрослом возрасте.

Прогулки рядом с дизельными авто

Выхлопы, которыми окутывают людей автомобили на дизельном топливе, повышают шансы возникновения рака легких благодаря более чем 30 канцерогенным компонентам дизельного масла.

Именно по этой причине в некоторых европейских странах обсуждается решение, чтобы запретить въезд дизельным машинам в центры больших городов.

Переработанное мясо

Речь идет в основном о колбасах, сосисках, ветчине и беконе. Все эти лакомства по своим канцерогенным свойствам могут сравниться с табаком и часто провоцируют рак кишечника.

50 г переработанного мяса, съедаемого ежедневно, повышает шансы заполучить рак на 18%. Чтобы было нагляднее, 50 г мяса – это примерно четыре полоски бекона или одна сосиска.

Частые перелеты

У пилотов и стюардесс, которые значительную часть жизни проводят в полетах, более высокий процент заболевания раком, по сравнению с людьми, которые летают не так часто. Речь идет о раке груди, меланоме и других раках кожи.

Среди ключевых факторов, способных вызвать онкологические заболевания при частых перелетах – космическое ионизирующее излучение (которое почти не достигает Земли, но присутствующее на высотах более 10 км, где летают пассажирские самолеты).

Второй фактор – постоянное нарушение циркадного ритма в связи со сменой часовых поясов при дальних перелетах.

Алкоголь

Употребление алкоголя повышает риск появления шести видов рака: рта и глотки, гортани, пищевода, кишечника, печени, груди (у женщин).

Об одном из новых исследований о вреде спиртных напитков читайте по ссылке.

Арахис

Афлатоксины, которые выделяют грибки, поражающие кукурузу, арахис и ореховые деревья, а также хлопок в теплых странах, вызывают рак печени. Афлатоксин может заразить урожай на полях, на деревьях и во время хранения.

Человек получает афлатоксины, съедая зараженный арахис или мясо животных, которых кормили зараженным кормом.

Незащищенный секс

Незащищенный половой акт чреват инфекциями, которые в будущем могут привести к развитию рака, в частности, вирус папилломы человека.

Иллюстрация. Рак FlexJobs

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