“Они все умрут!” Заместитель Супрун сделал скандальное заявление о лечении онкобольных

Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

Такое заявление Линчевский сделал во время выступления в Счетной палате Украины во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом, передает medicalline.info.

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке – 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!" - заявил Линчевский.

"Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", - сказал он.

Александр Линчевский и Ульяна Супрун

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