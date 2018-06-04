"Они все умрут!" Скандал с заместителем Супрун получил продолжение

Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский должен быть уволен после заявления о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

Об этом в эфире ObozTV заявил председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев.

"Для всех очевидно, что карьера Линчевского в Минздраве должна быть завершена. Мы обращаемся к премьер-миниистру Владимиру Гройсману с требованием уволить Линчевского. Не может так высказываться врач, тем более, замминистра здравоохранения. Это аморально", - подчеркнул он.

Андреев прокомментировал заявление замминистра о том, что лечение онкобольных за рубежом неэффективно: "55% тех, кто вернулся из-за границы после трансплантации костного мозга, живут полноценной жизнью. Рак - не приговор, в мире нет онкобольных, есть онковыздоравливающие. Онкобольные только в Украине, потому что у нас такая медицинская система".

Также он раскритиковал последующие оправдания Минздрава, что чиновника якобы "не правильно поняли".

"Оправдания звучат отвратительно, это попытка любой ценой остаться на должности... Эти слова он подтверждает своими действиями, когда на парламентском комитете отказывается просить увеличение финансирования, пациенты просят вместо него", - заключил Андреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, онкобольные украинцы 4 июня проведут пресс-конференцию в связи со скандальными заявлениями Линчевского. Они хотят, чтоб замминистра пришел и повторил им в глаза свои слова. Кроме того, тяжелобольные украинцы требуют, чтоб Линчевский ушел в отставку.

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