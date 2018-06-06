"Они все умрут!" Гройсман заговорил о жестоком наказании для Линчевского

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за наказание для заместителя и.о. главы Министерства здравоохранения Александра Линчевского, если тот действительно заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

"И я за то, чтобы наказание было жестким. Я бы даже сказал жестоким. Но для этого мы должны все убедиться, что он именно это сказал", – сообщил Гройсман во время заседания правительства.

Премьер акцентировал внимание на том, что в четверг, 7 июня, состоится заседание Специальной дисциплинарной комиссии, которая рассмотрит данный инцидент и прослушает аудиозапись с выступлением Линчевского.

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"Я хочу попросить, чтобы это заседание было публичным. Что бы мы все потратили 20 минут времени и прослушали эту пленку. И потом я готов исполнить любое решение, которое будет объективным после того, как мы услышим, что сказал этот человек. Я это слышал, у меня есть свои выводы. И тогда мы примем общее решение… Считаю, что виновный должен быть наказан, а невинный – защищен", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить Линчевского. Позже Минздрав взял ответственность за заявление зама Супрун.