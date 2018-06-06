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"Они все умрут!" Гройсман заговорил о жестоком наказании для Линчевского

1.1тЧитать новость на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за наказание для заместителя и.о. главы Министерства здравоохранения Александра Линчевского, если тот действительно заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

"И я за то, чтобы наказание было жестким. Я бы даже сказал жестоким. Но для этого мы должны все убедиться, что он именно это сказал", – сообщил Гройсман во время заседания правительства.

Премьер акцентировал внимание на том, что в четверг, 7 июня, состоится заседание Специальной дисциплинарной комиссии, которая рассмотрит данный инцидент и прослушает аудиозапись с выступлением Линчевского.

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"Я хочу попросить, чтобы это заседание было публичным. Что бы мы все потратили 20 минут времени и прослушали эту пленку. И потом я готов исполнить любое решение, которое будет объективным после того, как мы услышим, что сказал этот человек. Я это слышал, у меня есть свои выводы. И тогда мы примем общее решение… Считаю, что виновный должен быть наказан, а невинный – защищен", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить Линчевского. Позже Минздрав взял ответственность за заявление зама Супрун.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
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