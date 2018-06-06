"Они все умрут без вариантов": обнародована аудиозапись скандального высказывания заместителя Супрун

Счетная палата обнародовала аудиозапись доклада заместителя и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александра Линчевского, где он заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

"Можно прослушать, что и как говорил замминистра, даже с какой интонацией", - написал нардеп от БПП Константин Ищейкин в Facebook, где выложил запись.

Подчеркивается, что 286 млн гривен бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, Минздрав использовал неэффективно, еще 24 миллиона гривен - использованы с нарушением законодательства, а около 200 млн - вообще не были использованы в рамках этой программы.

"Деньги были. Но их не использовали. Были. И кому-то они не достались. И никто не плачет, как Оскар Шиндлер, держа последние ценности, которые могли кого-то спасти, кому-то продлить жизнь. Полмиллиарда наших с вами денег потеряно!" - подчеркнул он.

Напомним, Линчевский в частности заявил следующее: "Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке – 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!"

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандального высказывания председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить Линчевского.

Сам Линчевский заявил, что распространенные СМИ фрагменты заседания "не отражают ни ход дискуссии, ни позицию Минздрава". Он также выразил сожаление по поводу того, что его "вырванные из контекста слова" оскорбили пациентов и их семьи.

В свою очередь Минздрав призвал "не спекулировать на этой теме СМИ, политиков и других граждан Украины и предотвратить дальнейшие манипуляции".