Обычные лекарства: найдено неожиданное средство от рака

Препараты, предназначенные для понижения уровня липопротеинов в крови (статины), повышают эффективность химиотерапии для борьбы с раком крови.

К такому выводу пришла группа американских исследователей, пишет "Лента.ру".

Отмечается, что статины представляют собой группу препаратов, которые вводят пациентам для снижения содержания в крови жиров, увеличивающих риск развития атеросклероза.

Они обычно используются для снижения уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, являющихся переносчиками так называемого плохого холестерина и способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти.

Ученые доказали, что препарат симвастатин повышает эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса в мышиной модели хронического лимфолейкоза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые в США нашли новый способ подавления роста раковых опухолей с помощью доставки в злокачественные клетки синтетических нуклеотидов.