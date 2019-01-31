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/Онкология

''Обвивается, как осьминог'': найдено новое лекарство, убивающее рак

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Израильские ученые в очередной раз оказались на пороге прорыва в лечении онкологии. Они разрабатывают лекарство, способное воздействовать на опухолевые клетки под разными углами и не затрагивая при этом здоровые ткани.

Над ним трудятся эксперты компании Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. По их словам, лекарство основано на небольших фрагментах белка. Эти пептиды способны "обвиваться вокруг раковых клеток как осьминог", атаковать опухоли с разных сторон и достигать областей, до которых молекулы других препаратов добраться не могут, пишет Daily Mail.

Если лекарство окажется эффективным, ученые смогут свести к минимуму побочные эффекты от лечения, которые наблюдаются при химиотерапии, например, такие как тошнота и "химический мозг".

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''Обвивается, как осьминог'': найдено новое лекарство, убивающее рак

"МедЭксперт"

В то же время некоторые в кругу ученых этот препарат уже сейчас критикуют и обращают внимание на то, что он не может быть универсальным и применяться для всех видов онкологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 млн. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.

Рак является второй из основных причин смерти в мире. С начала 2018 года от этого заболевания скончались 9,6 млн человек. Онкология становится причиной практически каждой шестой смерти.

Но медики заходят все дальше в борьбе с раком:

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Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
Израиль
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