Обожают дети: назван напиток, быстро взывающий рак у здоровых

У людей, которые позволяют себе выпивать один маленький стакан сладкой газировки в день, на 18% возрастают шансы заболеть раком в целом и на 22% раком молочной железы.

К такому выводу пришли ученые, которые провели исследования во Франции, передает CNN. Любителям газировки дали совет пить воду с добавлением кусочков фруктов – апельсина, лимона, клубники или арбуза.

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Другая группа ученых уверяет, что более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний имеют люди, выпивающие два и более стаканов газировки в день.

"Наши данные свидетельствуют о том, что высокий уровень сахара в крови, вызванный в том числе определенными напитками, может вызвать воспаление кишечника, изменив кишечную микробиоту и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям. Отсюда и высокая восприимчивость к болезням пищеварения", – считает доцент кафедры медицины Университета Эмори в Атланте доктор Шарон Хореш Бергквист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые опасные продукты питания, которые могут вызвать рак.

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