Нужно есть каждый день: названы продукты, защищающие от рака

Употребление ряда продуктов может защитить организм от возможности развития рака.

Об этом свидетельствуют результаты некоторых исследований, проведенных в поисках ответов, передает НВ.

Черника – содержит много витаминов и антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы. А последние, как известно, лежат в основе воспалительных процессов в организме. Черника снижает риск возникновения рака груди, кишечника, мочевого пузыря, легких и кожи.

Черника от рака pixabay

Чеснок – содержит компоненты серы, которые способны стимулировать иммунную систему и повышать ее способность уничтожать раковые клетки.

Брокколи – содержит такие же компоненты, что и чеснок. Также некоторые вещества, содержащиеся в брокколи, активно уничтожают стволовые клетки.

Орехи – минералы способны уничтожать раковые клетки и помогает здоровым восстанавливать поврежденные участки ДНК.

Орехи от рака pixabay

Киви – содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Эта важнейшая для здоровья вещество.

Грейпфрут – в нем достаточно вещества ликопина, который успешно противодействиует раку.

Фото: kaprizulka.mediasole.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

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