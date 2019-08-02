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/ Онкология

Новый "дуэт" препаратов победил лейкемию

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Комбинация из двух препаратов увеличивает выживаемость пациентов с распространенной формой лейкемии по сравнению с используемым стандартом лечения.

Результаты клинических испытаний с участием 500 пациентов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) в США показали, что комбинация ритуксимаба и ибрутиниба продлевает жизнь онкобольных. Об этом сообщает издание WebMD.

Так, 89,4% пациентов, которые получили экспериментальную комбинацию лекарств, не имели никакого прогрессирования лейкемии в течение трех лет после лечения по сравнению с 72,9% тех, кто получал лечение согласно протоколу.

Общая выживаемость спустя три года была выше у пациентов, получивших экспериментальную терапию – 98,8%, тогда как при традиционном лечении выжило 91,5% больных.

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Кроме того, ученые обнаружили, что такое сочетание более эффективно и менее токсично, чем предыдущий стандарт лечения ХЛЛ. Они предполагают, что в будущем большинство пациентов смогут вообще отказаться от химиотерапии.

В настоящее время стандартное лечение пациентов с ХЛЛ представляет собой внутривенную комбинацию трех препаратов – флударабина, циклофосфамида и ритуксимаба (FCR). По словам исследователей, флударабин и циклофосфамид убивают как здоровые, так и раковые клетки, препятствуя репликации ДНК, в то время как ритуксимаб нацелен на В-клетки иммунной системы, которые "бесятся" при ХЛЛ.

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Новый "дуэт" препаратов победил лейкемию

Иллюстрация

Флударабин и циклофосфамид могут вызывать значительные побочные эффекты со стороны системы кроветворения и инфекции. Новая же комбинация лекарств сочетает в себе ритуксимаб с ибрутинибом, который также специфически воздействует на В-клетки.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
лечение рака лекарства
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