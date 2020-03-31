Ученые выяснили, что простой анализ крови может выявить более 50 видов рака, часто даже до появления каких-либо симптомов.

Они надеются, что это поможет диагностировать опухоли еще тогда, когда их проще лечить. Об этом написало ВВС Украина со ссылкой на Annals of Oncology.

Команда медиков уверена, что более 99% положительных результатов – точные, но важно проверить, не пропускает ли анализ присутствующий рак. Медики уже начали испытывать такой анализ на пациентах, но необходимо большее количество исследований.

В то же время предварительно выяснилось, что он лучше проявляет более развитые опухоли, чем начальные стадии рака.

Новый анализ крови может выявить более 50 видов рака даже до появления симптомов. Иллюстрация

Так, такой анализ ищет химические изменения в частях генетического кода, бесклеточной ДНК, которые просачиваются из опухолей в кровь. Исследователи проверили более 4 тысяч образцов крови пациентов с раком (более 50 видов, в частности, кишечника, легких и яичников) и без. В 96% образцов анализ точно обнаружил тип опухоли.

Исследования финансирует компания Grail, разработчик анализа крови. По словам профессора Джеффа Окснарда, этот анализ крови имеет все качества, необходимые для использования в качестве скринингового теста на многие виды рака.

Он отметил, что тест уже успешно используют в медицинских исследованиях, и только после того, как результаты проанализируют, можно будет говорить о полноценном использования в диагностике.

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