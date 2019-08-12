Новый анализ крови эффективнее обнаруживает рак молочной железы

Ученые Кембриджского университета разработали новый анализ крови, который обнаруживает злокачественные клетки у пациенток, борющихся с раком молочной железы (РМЖ). Тест под названием TARDIS – это персонализированный инструмент, который ищет ДНК опухоли.

TARDIS в 100 раз более чувствителен к выявлению генетических мутаций, чем существующие аналогичные подходы. Исследователи надеются, что это может позволить врачам оценить, реагирует ли пациент на лечение, что потенциально позволяет им избежать ненужной химиотерапии. Результаты работы были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Полный ответ на лечение определяется как отсутствие признаков злокачественных клеток в ткани молочной железы или лимфатических узлах. Однако не во всех случаях применение лечения эффективно. Часто после терапии в организме остаются опухолевые клетки, которые выжили и которые трудно выявить. Исходя из проблемы остаточной болезни, исследователи решили создать тест, который ищет ее признаки.

Иллюстрация

TARDIS был разработан для сбора циркулирующей опухолевой ДНК (цоДНК), которая выделяется из злокачественных клеток перед поступлением в кровоток. Иногда выявление такой ДНК затрудняется ее низким содержанием.

На первом этапе ученые протестировали разработку с известным количеством мутаций. Потом TARDIS был "запрограммирован" на анализ количества генетического материала, который будет обнаружен в образцах крови пациенток.

Второй этап проходил с участием 33 больных с нераспространенным РМЖ стадии І-ІІІ. Также тест был персонализован – исследователи определили мутации в образцах опухоли каждой пациентки. Они были изучены до и после курса лечения.

Иллюстрация

Снижение уровня циркулирующей опухолевой ДНК (на 96%) соотносилось с положительной реакцией на химиотерапию. У пациентов с остаточной болезнью среднее снижение цоДНК составило 77%. Это говорит о том, что TARDIS может быть использован для контроля риска рецидива заболевания.

Ученые подчеркнули, что разработка должна быть протестирована в более крупных исследованиях, прежде чем еео можно будет использовать в рутинной практике медучреждений.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал