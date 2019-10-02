Не вызывает рак: развеяна страшилка о вреде красного мяса

Ученые не нашли связи между употреблением красного и переработанного мяса и смертностью связанной с риском образования раковых опухолей.

Об этом сообщают специалисты из Международного агентства по борьбе с раком, передает Annals of Internal Medicine.

Старое исследование утверждало, что порция в 50 граммов переработанного мяса ежедневно на 18% повышала риск развития рака прямой кишки. Также была обнаружена взаимосвязь между потреблением переработанного мяса и уровнем заболеваемости другими видами рака.

Однако новая работа ученых показала, что нет прямой связи между потреблением мяса и раковыми заболеваниями. Чтобы определиться в вопросе вреда мяса для человека и его канцерогенности, ученые из восьми стран создали исследовательский консорциум NutriRECS. Исследователи проанализировали массив статей о влиянии красного и переработанного мяса.

К переработанному мясу ученые отнесли копченое, соленое и сушеное мясо, а также продукты из мяса с добавлением консервантов и сроком хранения не менее полугода. Во время анализа ученые не обнаружили статистически значимой корреляции между потреблением мяса и развитием раковых, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

При этом сообщается, что полный или частичный отказ от этих разновидностей мяса может незначительно (на считаные доли процента) снижать риск появления опухолей. Основываясь на результатах метаанализа, исследователи рекомендовали всем потреблять красное и переработанное мясо, если это не противоречит их этическим воззрениям.

Красное мясо

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