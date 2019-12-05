Не только родинки: названы необычные признаки рака кожи

Меланома относится к одному из самых распространенных видов рака.

При этом у многих представление о признаках рака кожи ограничивается только появлением новых родинок или изменением уже имеющихся.

На самом деле признаков гораздо больше. Семейный врач Наталья Лобода рассказала MedOboz, какие еще симптомы должны насторожить и стать поводом для обследования у онколога.

Новости Израильским ученым удалось победить самый трудный из видов рака

Меланома может проявляться не только в виде необычных родинок Потустороннее

Появление ранок на одном и том же участке

Часто о развитии меланомы может предупреждать постоянное появление ранок, которые, к тому же, долго заживают, на одном и том же участке тела. Так, многие могут списывать это на раздражение, например, от бритвенного станка, либо небрежность в выполнении каких-либо действий.

Может и так, но провериться стоит, поскольку такое явление может быть признаком базальной или плоскоклеточной карциномы. Поэтому если ранка не заживает в течение месяца и появляется снова и снова – сходите к врачу и пройдите назначенное обследование.

Жемчужный "прыщик" на коже

Иногда новообразование на коже может проявиться не в виде коричневого пятнышка, похожего на родинку, а маленьким жемчужным прыщиком (внешне похожим на маленькую водянку, только плотную и без жидкости внутри). Со временем эта выпуклость может увеличиваться или менять цвет (например, покраснеть, потемнеть до коричневого цвета).

Это тоже признак развития карциномы. Потому при появлении таких изменений на коже не ждите, пока они изменятся, и так же не спешите в косметический кабинет удалить их лазером или выжигать кислотами, а лучше проверьтесь у онколога.

Пятна, похожие на лишай

Иногда меланома может проявляться в виде красных шелушащихся пятен, похожих на лишай. Только в отличие от инфекционного заболевания, они не распространяются на большой площади кожи (симптом ограничивается несколькими пятнышками) и не лечатся при помощи специальных мазей.

Потому заметив такой признак, особенно если предварительно не контактировали с источником инфицирования, прекратите намазывать "лишай" йодом – идите к врачу и пройдите диагностику.

Новости Питание вне дома может вызвать рак

Родинка чешется или болит

Заявить о начале онкологического процесса может и изменение родинки. При этом она не обязательно будет увеличиваться в размере – она попросту без видимых причин может начать зудеть, кровоточить или болеть.

Так что заметив, что одна из ваших родинок начала вызывать беспокойство и вы не помните, что травмировали ее (например, зацепили бритвенным станком или ремнем сумки), то не медлите с визитом к онкологу.

Натоптыш на пятке

Принято считать, что рак кожи развивается только на тех участках тела, которые подвергаются воздействию солнечного света. Однако это далеко не так. Меланома может образовываться на стопе, на половых органах, и т.д.

Потому заметив непонятный "натоптыш" или какое-либо новообразование даже на тех частях тела, которые "не видят" дневного света, не тешьте себя надеждами вроде "само пройдет", а отправляйтесь на обследование.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему рак чаще поражает мужчин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!