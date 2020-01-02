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/ Онкология

"Не опускайте руки!" Умирающий от рака онколог написал трогательное прощальное письмо

1.5т
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Российский онкохирург Андрей Павленко, которому в 2018 году диагностировали рак желудка, написал в своем Facebook прощальный пост.

"Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставила мне шансов", - написал в своем посте врач.

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"Не опускайте руки!" Умирающий от рака онколог написал трогательное прощальное письмо

Facebook онколога Андрея Павленко

"Не опускайте руки!" Умирающий от рака онколог написал трогательное прощальное письмо

Facebook онколога Андрея Павленко

Также он обратился к всем, кто сейчас борется с онкологией.

"Я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения - не опускайте руки! Статистика - вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло", - призвал Павленко.

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Как известно, онколог после диагностирования своей болезни начал вести свой блог, где рассказывал о своем лечении и о том, как проходил лечение онкологических болезней в целом.

Ранее OBOZREVATEL в интервью с известным онкологом рассказывал, как защититься от коварного "женского" рака.

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