"Не опускайте руки!" Умирающий от рака онколог написал трогательное прощальное письмо

Российский онкохирург Андрей Павленко, которому в 2018 году диагностировали рак желудка, написал в своем Facebook прощальный пост.

"Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставила мне шансов", - написал в своем посте врач.

Facebook онколога Андрея Павленко

Facebook онколога Андрея Павленко

Также он обратился к всем, кто сейчас борется с онкологией.

"Я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения - не опускайте руки! Статистика - вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло", - призвал Павленко.

Как известно, онколог после диагностирования своей болезни начал вести свой блог, где рассказывал о своем лечении и о том, как проходил лечение онкологических болезней в целом.

Ранее OBOZREVATEL в интервью с известным онкологом рассказывал, как защититься от коварного "женского" рака.

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