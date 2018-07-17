Во многих западных странах, включая Израиль, женщина в возрасте от 18 до 60 лет считается молодой. После 60-ти лет - это зрелая, еще не пожилая дама. Пожилой возраст - от 80 лет и выше. Звучит непривычно, не так ли? Но именно эти цифры играют важную роль в диагностике рака женской половой сферы. По статистике, молодые женщины чаще болеют раком шейки матки (злокачественная опухоль, развивающаяся из слизистой шейки матки), а женщины в зрелом и пожилом возрасте - раком матки (злокачественная опухоль эпителия или стенок матки). Эти заболевания совершенно разные. К ним применяется разный подход, лечение и прогноз. Хотя есть один общий признак: кровотечения.

Важные симптомы

Обычно кровотечения у женщины за 60 лет вызывают панику. Это вполне объяснимо. Такая женщина находится в менопаузе. И если вдруг появляются кровянистые выделения - незамедлительно обращается к врачу. При этом дама, которой 25-30 лет при возникновении “незапланированных” кровотечений может подумать, что сбился менструальный цикл. К врачу она возможно не пойдет... В связи с этим, молодым женщинам важно обратить внимание на:

Слишком обильные месячные.

Кровотечения после полового акта.

Постоянные мажущие выделения между менструациями. При этом совершенно не обязательно чувствовать боль, худеть или набирать вес.

Что делать, если появились такие симптомы? Срочно обратиться к гинекологу и сделать анализ ПАП (мазок Паппаниколау). Этот тест определяет наличие предопухолевых и опухолевых клеток. Вероятность его достоверности выше 70%. Рак шейки матки также может быть заподозрен при гинекологическом осмотре (опытный врач отличит специфические изменения в органе). При необходимости у пациентки берут биопсию (проводят “конизацию”) и делают гистологический анализ. В случае подтверждения злокачественности опухоли, проводится дальнейшая диагностика на наличие метастазов (ПЭТ-КТ либо КТ всего тела, радиоактивное сканирование костей).

Облучение во благо

Но есть одна важная вещь, которую нужно знать всем. Если рак матки можно побороть с помощью хирургического вмешательства, то рак шейки матки лечится и ВЫЛЕЧИВАЕТСЯ с помощью лучевой терапии. Операция при таком диагнозе не дает эффекта. А в некоторых случаях может даже усугубить состояние. Дело в том, что происходит так называемая инфильтрация (вростание рака) в малый таз - просто отрезать и вычистить, к сожалению, не получается.

Итак, лечение женщины с опухолью шейки матки состоит из двух видов облучения.

Наружное облучение. Делается снаружи на область малого таза.

Внутреннее облучение шейки матки. При этом с помощью специальных аппликаторов вводится радиоактивное вещество и “укладывается” на шейку матки. Подобный способ лечения данного заболевания существует еще со времен бывшего СССР. Хотя, естественно, с тех пор он на 100% преобразовался. Когда-то женщине проводили “укладывание” (это давнее название такого вида лечения) на 2-3 суток в изолированной комнате. При этом пациентка не могла вставать, ходить в туалет, даже шевелиться. Она должна была лежать все время, получая обезболивающие.

Сегодня мы применяем радиоактивное вещество, которое в течение 10 минут выдает ту же дозу облучения, которую раньше получали за 72 часа. Вся процедура с подготовкой занимает около 2 часов. Проводится под наркозом, в специально оборудованной комнате под наблюдением специалистов. Таких облучений делается четыре (раз в неделю), в течение месяца. Важно понимать: чем меньше стадия, тем выше процент выздоровления. Но вне зависимости от стадии, 50-60% пациенток выздоравливают полностью. При первой стадии эта цифра составляет 97 %, при 2-ой стадии - 80%, при 3-ей - 75%. Главное - вовремя обратиться к врачу и принять решение о лечении. Полный курс лечения рака шейки матки по международному протоколу составляет 8 недель. Из них пять - наружное облучение. Раз в неделю также применяется небольшая доза химиотерапии (без выпадения волос и побочных эффектов).

Противопоказаний к проведению облучения при таком диагнозе нет. Побочные эффекты небольшие, редкие и приходящие. Иногда бывает расстройство кишечника или цистит. Но это проходит бесследно после окончания курса лечения. Кроме того, искусство врача-онколога в том, чтобы не дать побочным эффектам проявиться или минимизировать их. Единственное серьезное побочное действие облучения - это остановка функции яичников. Не облучать яичники практически нельзя, так как там могут “прятаться” раковые клетки. Если женщина хочет еще иметь детей, яйцеклетки замораживаются.

Лечить по мировым стандартам

По статистике, в мире чаще всего диагностируется рак матки, но с обращениями в Израиль, в том числе Украины, чаще приезжают женщины с раком шейки матки. Когда молодой женщине ставят диагноз “рак шейки матки” - это испытание для всей семьи. Такая пациентка, как правило, молодая жена и мама, дочь и даже внучка. Поэтому обычно вся семья поддерживает ее в обращении к врачу и проведении лечения. У женщин зрелых, которым ставят диагноз “рак матки”, мотивация, к сожалению, менее выражена. Они обращают внимание, прежде всего, на финансы. Но здесь нужно поставить вопрос ребром, прежде всего, для себя самой: да, эффективное лечение по современным мировым протоколам не дешевое, но и не астрономически дорогое. Я, как врач, могу с уверенностью сказать - это стоит того. Здоровье стоит того. Но, к сожалению, ежедневно в клинику приходят люди, которым уже сложно помочь. При всем желании, при всей, не побоюсь этого слова, “мощи” технологий и оборудования израильской клиники. Хочется, чтобы люди понимали: онкология не дает второго шанса. Лечение не результативно на поздних стадиях. С болезнью легко справиться лишь в начале ее “атаки” на организм. Поэтому так важна ранняя диагностика и своевременное начало эффективного лечения.