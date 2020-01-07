Во время рака желудка и других онкозаболеваний определенные специи способны улучшить состояние человека и даже ускорить выздоровление. Среди них имбирь, розмарин, куркума, острый красный перец чили, чеснок, мята перечная и ромашка.

Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина изданию "Вечерняя Москва". По ее словам, некоторые специи благодаря мощным антиоксидантным свойствам могут стать хорошей профилактикой многих опасных заболеваний.

Названы семь специй, который спасут от рака желудка

Имбирь

Этот корнеплод уже давно используют в народной медицине для того, чтобы лечить разные болезни. Употреблять в пищу можно свежий, сушеный, молотый или засахаренный корень.

Имбирь foodandmood.com.ua

Розмарин

Эта средиземноморская специя является отличным источником антиоксидантов. Аромат розмарина повышает аппетит и улучшает пищеварение. Специю рекомендуют добавлять в блюда тем пациентам, которые начали внезапно худеть и терять желание есть.

Розмарин travart.ru

Куркума

Куркума является одним из главных ингредиентов порошка карри, а куркумин – активное вещество, которое содержится в этой специи. Оно имеет выраженные антиоксидантны и противовоспалительные свойства, поэтому может защищать от развития рака.

Куркума press.lv

Острый красный перец чили

В этом продукте содержится капсаицин – вещество, способное облегчать боль. Впрочем, употреблять его нужно осторожно. Перец может вызывать ожоги при контакте с кожей. Также он помогает нормализовать процесс пищеварения.

Острый красный перец чили webinfo.kz

Чеснок

В чесноке много серы, аргинина, олигосахаридов, флавоноидов и селена. Увеличенное потребление этого продукта снижает риск возникновения рака желудка, толстой кишки, пищевода, поджелудочной железы и груди.

Чеснок landlord.ua/24 канал

Мята перечная

Эта специя помогает при расстройствах желудка, спазмах и диарее, а еще может справиться с симптомами раздраженного кишечника и пищевых отравлений. Она расслабляет брюшные мышцы и улучшает отток желчи. Ее следует употреблять онкобольным, страдающим от расстройств желудка, в виде чая.

Мята перечная ferma-ru.com

Ромашка

Ромашка успокаивает и налаживает сон. Прохладным отваром из ромашки рекомендуют полоскать рот для профилактики и лечения язв в ротовой полости, связанных с химиотерапией и лучевой терапией.

Ромашка agroflora.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Национального онкологического института и Школы общественного здравоохранения Чана в США выяснили, что физические упражнения помогают снизить риск развития семи видов злокачественных опухолей.

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