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/ Онкология

Названы пять признаков рака, которые люди обычно игнорируют

1.3т
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Специалисты в области здравоохранения заявили, что, если обнаружить рак на раннем этапе, то это может давать положительный прогноз в его лечении.

Как пишут "Экспресс-Новости", очень важно вовремя выявить сигналы, которые подает организм в случае болезни. Это может быть обычный кашель, изжога или зуд по телу.

Кашель. Насторожить должен лишь кашель, который не проходит в течение длительного времени. Если в течение месяца вы заметили, что кашель не отступает, тогда стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Названы пять признаков рака, которые люди обычно игнорируют

Pixabay

Изжога. Еще один не очень хороший признак – это регулярная изжога. Вы можете столкнуться с этой проблемой вследствие переедания или злоупотребления жирной пищей. Однако, если изжога беспокоит вас довольно долго, то это тоже повод обратиться к врачу. Как правило, этот признак свидетельствует о нарушениях в работе всего организма.

Кожный зуд. Стоит обратить внимание на этот признак, так как он может говорить о наличии злокачественных образований. Особенно должен насторожить зуд возле родинок и родимых пятен. Дискомфорт, связанный с зудом кожи, может указывать на рак печени, лейкоз или лимфому.

Кровь в стуле. Признаком рака кишечника может стать небольшое количество крови в стуле. Конечно, очень часто эта проблема вызвана геморроем или других подобных проблем, однако проверить свой организм все-таки стоит. Этим вы себя обезопасите от рака кишечника.

Увеличение лимфатических узлов. Как правило, увеличенные лимфатические узлы говорят о многочисленных проблемах в организме. Особенно это явно проявляется в том случае, если вы чувствуете болевые ощущения. Для того, чтобы исключить наличие злокачественной опухоли, следует обратиться за консультацией к специалистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранними симптомами рака могут быть практически любые беспричинные изменения в работе организма.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Здоровье
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