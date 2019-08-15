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/ Онкология

Названы простые продукты, эффективно защищающие от рака

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Ученые из Австралии и Дании сообщили, что продукты, богатые флавоноидами, снижают риск развития рака у курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем.

Исследователи изучили данные 56 тысяч человек, чье состояние здоровье отслеживали на протяжении 23 лет, передает Nature.

За все годы было зафиксировано около 14 тысяч случаев смерти. Выяснилось, что уровень употребления флавоноидов – растительных полифенолов – обратно пропорционален смертности от различных причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. Максимальный эффект достигается при дозе полифенолов в количестве 500 миллиграммов в день.

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Наиболее полезными флавоноиды оказались для курильщиков и хронических алкоголиков. Однако отмечается, что они не могут полностью отменить вредный эффект, оказываемый никотином или спиртными напитками.

Флавоноиды находятся в еде и напитках растительного происхождении. Много их в цедре цитрусовых, луке, зеленом чае, красных винах, пиве тёмных сортов, облепихе, тунбергии и чёрном шоколаде (70 % какао и выше).

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Как сообщал OBOZREVATEL, необходимость вставать ночью в туалет из-за позывов к мочеиспусканию чаще одного раза за сон (ноктурия) может являться признаком онкозаболеваний.

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