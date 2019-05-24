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/Онкология

Названы продукты, вызывающие рак

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Ученые Университета Тафтса выяснили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США каждый год, связаны с нездоровым питанием.

Исследователи разработали математическую модель для оценки заболеваемости злокачественными опухолями, которые вызываются несбалансированным употреблением семи видов продуктов, пишет Live Science.

К факторам риска относится недостаточное количество цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов, а также чрезмерное — приготовленного мяса, красного мяса и сладких напитков.

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24 канал

Оказалось, что среди взрослого населения США в 2019 году было диагностировано 80 110 случаев рака из-за плохого питания.

Новости
Названа диета, снижающая риск смерти от рака

Это соответствует уровню заболеваемости опухолями из-за алкоголя, что составляет 4-6% развития онкологических болезней, диагностируемых ежегодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, рак прямой кишки вошел в тройку наиболее распространенных онкологических заболеваний.

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