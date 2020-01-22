Названы популярные привычки, что вызывают рак

На ряду с курением, неправильным питанием, такие привычки как частое сидение у окна в самолете или прием горячей жидкости, может привести к развитию онкологии.

Об этом сообщили немецкие ученые, проведя соответствующие исследования, передает Fokus.

Например, сидя у окна у самолета человек получает дополнительное ультрафиолетовое излучение, поскольку стекла пропускают до 47% длинных волн. Из-за этого происходит старение кожи и возникает риск развития рака.

А горячая жидкость (выше 65 градусов по Цельсию) оказывает вредное воздействие на ткани и клетки пищевода, что со временем может спровоцировать рак.

Также ежедневное употребление нескольких бокалов алкоголя увеличивает риск развития рака печени, рта, горла, а также молочной железы. С точки зрения ученых из Германии, безопасная доза алкоголя для мужчин – 0,5 литра пива в день, а для женщин – вдвое меньше.

Кроме того, не стоит перед сном "залипать" в телефон. Ведь свет от экрана затрудняет высвобождение гормона мелатонина, который является естественным снотворным человеческого организма. А низкий уровень мелатонина может привести к риску онкозаболеваний.

Онкология

Ученые посоветовали избегать косметических средств с минеральными маслами. Медики считают, что группа ароматических углеводородов несет угрозу здоровью.

Секс без презерватива может нести риск рака шейки матки. Ученые говорят, что, как правило, болезнь развивается через много лет после первого попадания вируса.

В городе лучше избегать поездок в авто с открытым окнами, поскольку в организм попадают опасные остаточные вещества от топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли способ позволить медиками "настраивать" иммунную систему человека против злокачественных опухолей, что потенциально может открыть путь к созданию универсального лекарства против рака.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram