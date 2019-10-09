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/ Онкология

Названы первые видимые признаки рака

1.1т Читать материал на украинском

Темные пигментные пятна под грудью, а также в области подмышек, черный акантоз и зуд могут свидетельствовать о начале онкологического процесса в организме.

Об этом заявил врач Александр Мясников, передает "Российская газета". Кроме того, начало болезни можно определить по пальцам рук.

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Иногда на рак может указывать посинение или деформация ногтя. Темные пигментные пятна могут указывать на рак желудка, а избыточный рост волос на лице у женщины – на рак яичников. Разрастание папиллом на теле говорит о наличии вирусов, имеющих отношение к онкологии в области шейки матки.

Названы первые видимые признаки рака

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии женщина необычным образом обнаружила у сына рак. Она увидела его на фото.

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