Названы первые видимые признаки рака

Темные пигментные пятна под грудью, а также в области подмышек, черный акантоз и зуд могут свидетельствовать о начале онкологического процесса в организме.

Об этом заявил врач Александр Мясников, передает "Российская газета". Кроме того, начало болезни можно определить по пальцам рук.

Иногда на рак может указывать посинение или деформация ногтя. Темные пигментные пятна могут указывать на рак желудка, а избыточный рост волос на лице у женщины – на рак яичников. Разрастание папиллом на теле говорит о наличии вирусов, имеющих отношение к онкологии в области шейки матки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии женщина необычным образом обнаружила у сына рак. Она увидела его на фото.

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