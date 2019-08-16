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/ Онкология

Названы "ночные" причины, указывающие на риск появления рака

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Ученые из Швеции определили, что женщины с тяжелым апноэ во сне имеют повышенный риск заболеть раком.

Как сообщает Medicalxpress, были изучены данные о здоровье 20 тысячи пациентов с обструктивным апноэ во сне. У 2% из них были диагностированы онкологические заболевания.

Исследование показало, что пожилой возраст тесно связан с высоким риском появления рака.

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"Однако вместе с тем корректировка данных по возрасту, полу, индексу массы тела, наличию вредных привычек показала возможную связь между прерывистой гипоксией ночью и онкологией. Сильная связь прослеживалась, в основном, у женщин. У мужчин она была слабее. Результаты указывают на то, что риск заболеть раком повышается в два-три раза среди женщин с выраженным апноэ во сне", – пояснили ученые.

Профессор Людгер Гроте из из Гетеборгского университета подчеркнул, что апноэ связано с наиболее высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин.

"Но связь апноэ и рака у женщин - открытие. Причина этого пока не выявлена", – пояснил он.

Онкология

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Как сообщал OBOZREVATEL, названы простые продукты, эффективно защищающие от рака.

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Место
Швеция Гётеборг
Теги
лечение рака рак онкология здоровье медицина
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