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/ Онкология

Названо средство, что спасает от рака молочной железы

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Семена льна защищают от онкологических заболеваний, особенно помогают при раке молочной железы.

Об этом в Facebook сообщила врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Она пояснила, что основными активными компонентами семян льна является альфа-линоленовая кислота, лигнин и пищевые волокна (смесь растворимого и нерастворимого клетчатки).

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Скиталинская также назвала следующие полезные свойства семян льна:

  • оздоровление сердца и сосудов

  • улучшение реологических (текучих) свойств крови и уменьшение вероятности образования тромбов

  • нормализации уровня холестерина и артериального давления

  • снижение уровня сахара в крови у людей с преддиабетом и диабетом 2 типа, уменьшение инсулинорезистентности

  • улучшение работы мозга, памяти, снижает проявление депрессии

  • улучшение качества жизни во время менопаузы, замедляет прогрессирование остеопороза и деминерализацию костной ткани.

  • улучшение состояния кожи: уменьшает покраснение, сухость, шелушение, дольше сохраняет молодой вид.

  • уменьшение воспаления в органах желудочно-кишечного тракта (особенно важно с возрастом).

  • оздоровление микробиоты кишечника

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Оксана Скиталинская
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