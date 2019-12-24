Названо средство, что спасает от рака молочной железы

Семена льна защищают от онкологических заболеваний, особенно помогают при раке молочной железы.

Об этом в Facebook сообщила врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Она пояснила, что основными активными компонентами семян льна является альфа-линоленовая кислота, лигнин и пищевые волокна (смесь растворимого и нерастворимого клетчатки).

Скиталинская также назвала следующие полезные свойства семян льна:

оздоровление сердца и сосудов

улучшение реологических (текучих) свойств крови и уменьшение вероятности образования тромбов

нормализации уровня холестерина и артериального давления

снижение уровня сахара в крови у людей с преддиабетом и диабетом 2 типа, уменьшение инсулинорезистентности

улучшение работы мозга, памяти, снижает проявление депрессии

улучшение качества жизни во время менопаузы, замедляет прогрессирование остеопороза и деминерализацию костной ткани.

улучшение состояния кожи: уменьшает покраснение, сухость, шелушение, дольше сохраняет молодой вид.

уменьшение воспаления в органах желудочно-кишечного тракта (особенно важно с возрастом).

оздоровление микробиоты кишечника

Онкология

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